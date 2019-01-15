نظارت ها در مکان های گردشگری چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری بعد از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی خدمات سفر با اشاره به اینکه نظارت ها در مکان های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری افزایش یابد، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای افزایش خدمات گردشگری در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد.

وی اظهار داشت: افزایش رضایت مسافران و گردشگران چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه بخش گردشگری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تمهیدات لازم برای تامین کالاهای مورد نیاز مسافران و گردشگران در این استان باید اندیشیده شود.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های گردشگری کشور است که باید از این ظرفیت در مسیر توسعه این بخش بیشترین بهره گرفته شد.

وی بیان کرد: توسعه بخش گردشگری زمینه ساز سایر بخش های دیگر استان می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ایجاد اشتغال با توسعه بخش گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.