ترامپِ برزیل خرید اسلحه برای شهروندانش را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «ژایر بولسونارو» رئیس جمهوری برزیل روز سه‌شنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن بطور موقت خرید اسلحه برای شهروندان برزیلی امکان‌ پذیر می‌ شود.

این اولین قدم او در راه عملی کردن یکی از وعده‌های انتخاباتی خود ؛ یعنی لغو مقررات سختگیرانه کشور که عمدتا غیرنظامیان را از حمل سلاح منع می‌ کرد، محسوب می شود.

ژایر بولسونارو افسر پیشین ارتش و نمایندۀ سابق راست افراطی در کنگرۀ برزیل که به «دونالد ترامپ برزیل» معروف است، دارای دیدگاه های جنجال برانگیزی است.

وی طرفدار استفاده از اسلحه، طرفدار مجازات مرگ است و همواره به تحسین دوران دیکتاتوری نظامی در برزیل که در سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ میلادی بر این کشور حاکم بود، می‌ پردازد.

به گزارش یورونیوز، در کشور برزیل که تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی رکورد ۶۴ هزار قتل را به ثبت رسانده است، وعدۀ آزادی حمل اسلحه طرفداران بسیاری داشت و یکی از دلایل مهم پیروزی بولسونارو به شمار می آید.