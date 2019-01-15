به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام بعد از ظهر سه شنبه در جمع کمیته روستای و عشایری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دستاورد های انقلاب اسلامی برای نسل جوان جامعه تبیین شود، اظهار داشت: کشور به برکت انقلاب اسلامی توسعه یافت.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: امروز اقتدار و عزت کشور از برکت انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه اقتدار و عزت امروز کشور بر کسی پوشیده نیست، عنوان کرد: دشمنی آمریکا با نظام اسلامی به خاطر ماهیت استکبار ستیزی انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن با جنگ روانی خود به دنبالی القای نا امیدی در کشور است، بیان کرد: رسانه ها رابط بین مردم و مسئولان هستند.

وی بیان کرد: دشمن می خواهد با ایجاد نا امیدی در کشور به اهداف شوم خود جامعه عمل بپوشاند.

تبیین دستاورد های انقلاب اسلامی خدمت بزرگی به اسلام و انقلاب است

وی با اشاره به اینکه برنامه های انقلاب اسلامی باید به گونه ای برگزار شود که موجب نشاط و امید در جامعه شود، اظهار داشت: از تمام ظرفیت ها باید برای بیان دستاورد های انقلاب بهره گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دستاورد های انقلاب اسلامی در چهارمحال و بختیاری تشریح شود، اظهار داشت: تبیین دستارد های انقلاب اسلامی موجب خنثی شدن توطئه های دشمن می شود.

وی تاکید کرد: تبیین دستاورد های انقلاب اسلامی خدمت بزرگی به اسلام و انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه مدیران در مسیر تبیین دستارد های انقلاب اسلامی حرکت کنند، اظهار داشت: دستاورد های انقلاب اسلامی باید به صورت شفاف در جامعه بیان شود.