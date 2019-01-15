آغاز پذیرش دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد از ۲۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش‌ و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، در اطلاعیه این مرکز آمده است: «براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، باید پذیرش حداقل ۸۵درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور در تمامی زیر نظام های آموزش عالی صرفا براساس سوابق تحصیلی با ملاک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکورانجام شود.

تمامی متقاضیان می توانند از روز شنبه ۲۹ دی ماه تا چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی های کامل در خصوص انتخاب رشته، در صورت تمایل و داشتن شرایط بعد از تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام در۲۰ رشته محل از یک مجموعه و یک نظام آموزشی از میان رشته شهرهای ارائه شده در سامانه اقدام کنند. نتایج این دوره، نیمه بهمن اعلام خواهد شد.

با توجه به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیلی(معدل دیپلم) صورت خواهد گرفت، بنابراین تمامی متقاضیان (دیپلمه های نظام قدیم، نظام جدید و همچنین دیپلمه های فنی حرفه ای و کاردانش که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند) لازم است معدل کل و یا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج کنند.

داوطلبان دیپلمه فنی حرفه ای و یا کاردانش که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی در دیپلم، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عینا درج کنند.

بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط هر داوطلب می تواند بر اساس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه های مصوب مندرج در دفترچه راهنما شود.

داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه و یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه و همچنین داشتن مدرک کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) برای ثبت نام داوطلبان در دوره پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته الزامیست.

داشتن مدرک دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه و یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه برای ثبت نام داوطلبان در دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ناپیوسته الزامیست.

از آنجایی که پذیرش داوطلبان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی(معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد و نظر به اینکه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی، تجربی و انسانی و...) متفاوت است چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی که متقاضی آن می شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبی متفاوت خواهد بود که داوطلبان می توانند در این خصوص جدول ضریب تاثیر معدل در دفترچه راهنما را مطالعه کند.

داوطلبان لازم است معدل کتبی دیپلم خود را دقیقا مطابق معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی درج کنند چرا که در صورت مغایرت اعلامی با معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی از ثبت نام و ادامه تحصیل فرد جلوگیری خواهد شد و قبولی آنها لغو می شود.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام برای هر رشته تحصیلی به عهده داوطلب می باشد و موضوع خلاف یا عدم رعایت ضوابط و شرایط (سهوی یا عمدی) حتی پس از قبولی فرد در این مرحله پذیرش و یا هر مرحله از تحصیل مشخص شود قبولی وی در دانشگاه ((کان لم یکن تلقی)) و از ادامه تحصیل او ممانعت به عمل می آید.