حالت آماده باش در ایلام برای مواجهه با حوادث احتمالی سرما

سیعد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش بینی بارش برف در روز پنجشنبه هفته جاری و متعاقب آن استقرار هوای سرد در استان به هم استانی های گرامی توصیه می شود، از ترددهای غیر ضرور در مناطق کوهستانی و جاده های فرعی تا عادی شدن وضعیت پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: مردم استان نسبت به عایق بندی لوله های آب و کنتور گاز و رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی اهتمام بورزند.

وی افزود: در ضمن تمامی دستگاه های خدمات رسان استان در حالت آماده باش برای مواجهه با حوادث احتمالی به سر می برند.

گفتنی است شرکت آب و فاضلاب استان ایلام نیز اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف استان ایلام می رساند پیرو اطلاعیه سازمان هواشناسی مبنی بر ورود توده هوای سرد به استان ، لذا به منظور جلوگیری از یخ زدگی و شکستگی کنتورهای آب و لوله هایی که درفضای باز قراردارند، نسبت به عایقبندی و پوشش مناسب آنها اقدام گردد تا از بروز خسارت جلوگیری به عمل آید.

بررسی آخرین خروجی مدل های معتبر هواشناسی نشان می دهند از بعدظهر فردا با رخنه موج بارشی نسبتا خوب و فعال، استان ایلام شاهد بارش باران و برف خواهد بود.