شورای امنیت روسیه به اوکراین هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «نیکلای پاتروشف»، دبیر شورای امنیت روسیه در اظهاراتی هشدار آمیز خطاب به اوکراین گفت: کی‌یف در صورتی که سیاست‌های فعلی را ادامه دهد، استقلال خود را از دست خواهد داد.

به گفته دبیر شورای امنیت روسیه، رهبران اوکراین با پیروی از سناریوهای غرب، ضمن نادیده گرفتن منافع مردم خود، هرکاری را برای جداشدن و دوری از روسیه انجام می‌دهند و این سیاست می‌تواند تهدیدی علیه اوکراین باشد.

دبیر شورای امنیت روسیه افزوده است: سیاست‌های دولت اوکراین باعث ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه این کشور شده و در حالی که ساکنان مناطق غربی اوکراین به دولت مرکزی اعتمادی ندارند، در مقابل از سیاست‌های مسکو در منطقه حمایت می‌کنند.

اوکراین و روسیه در سال های اخیر وارد چالش جدی شده و در مقابل هم قرار گرفته‌اند.