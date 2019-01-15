۲۶۵ واحد صنعتی در مهریز برای ۵۷۰۰ نفر شغل ایجاد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خلفایی، عصر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه مهریز از شهرستان‌های صنعتی استان یزد به شمار می‌رود، اظهار داشت: این شهرستان رتبه سوم در زمینه اشتغال‌زایی در حوزه صنعت و معدن استان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه مهریز پتانسیل‌های قوی در امر اشتغال‌زایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت دارد، عنوان کرد: شرایط مناسب آب و هوایی، زمین‌های مناسب، نیروهای بومی متحد و معتقد، شرایط جغرافیایی مهریز و ... سبب شده جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در این شهرستان افزایش یابد.

خلفایی، کمبود منابع آبی را از مشکلات شهرستان مهریز در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی برشمرد و افزود: باید رونق صنایع کم‌آبخواه بیشتر شود تا بتوانیم اشتغالی پایدار در این شهرستان ایجاد کنیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهریز یادآور شد: در حال حاضر در شهرستان مهریز برای ۲۶۵ واحد تولیدی صنعتی مجور تاسیس صادر شده که این واحدها زمینه اشتغال ۵هزار و ۷۰۰ را فراهم کرده‌اند.

وی همچنین از فعالیت ۲هزار و ۸۰۰ واحد صنفی در شهرستان مهریز خبر داد و گفت در هر واحد صنفی دو نفر مشغول به کار هستند و با توجه به واحدهای جدیدی که هر ماه راه اندازی می شود، ماهانه ۳۰۰ نفر به این آمار افزوده می‌شود.

خلفایی، عمده فعالیت واحدهای صنفی شهرستان مهریز را در حوزه تولید و خدمات فنی اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد طرح‌های ارائه شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: از مجموع ۶۰ طرح شهرستان مهریز، ۱۷ طرح در کارگروه استانی به تصویب رسیده که به هشت طرح تسهیلاتی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.