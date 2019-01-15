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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۲۲

با قدرت ۴.۱ ریشتر؛

سومار لرزید

سومار لرزید

کرمانشاه- زلزله‌ای با قدرت ۴.۱ ریشتر سومار را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله‌ای با قدرت ۴.۱ ریشتر سومار در مرز ایران و عراق را لرزاند.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور این زلزله ساعت ۲۰:۳۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در مرز ایران و عراق و در طول و عرض جغرافیایی ۴۵.۵۵۴ و ۳۴.۱۰۸ درجه رخ داد.

کد مطلب 4514332

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