سومار لرزید

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزلهای با قدرت ۴.۱ ریشتر سومار در مرز ایران و عراق را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشور این زلزله ساعت ۲۰:۳۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در مرز ایران و عراق و در طول و عرض جغرافیایی ۴۵.۵۵۴ و ۳۴.۱۰۸ درجه رخ داد.
کرمانشاه- زلزلهای با قدرت ۴.۱ ریشتر سومار را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، زلزلهای با قدرت ۴.۱ ریشتر سومار در مرز ایران و عراق را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشور این زلزله ساعت ۲۰:۳۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در مرز ایران و عراق و در طول و عرض جغرافیایی ۴۵.۵۵۴ و ۳۴.۱۰۸ درجه رخ داد.
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