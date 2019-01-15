باران و برف از فردا مهمان هوای ایلام/ استان به حالت آماده باش است

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی استان ایلام، ورود سامانه بارشی به استان در روزهای آینده علاوه بر بارش باران و برف با کاهش دما نیز همراه است.

رئیس گروه هواشناسی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار داریم از چهارشنبه سامانه بارشی قوی وارد استان شود و هر چه به سمت اواخر وقت چهارشنبه برویم بارش ها تقویت می شوند، به ویژه در نواحی جنوب و جنوب شرق استان بارندگی باران خوبی را خواهیم داشت.

مجتبی میهن پرست افزود: طی روز پنچشنبه در نواحی سردسیر و در شهرهای شمالی استان انتظار بارش برف را داریم.

وی ادامه داد: کاهش محسوس دما به نحوی که یخبندان ایجاد شود به تدریج از روز پنجشنبه در استان شروع می شود، صبح روز جمعه، شنبه و یکشنبه صبح های به شدت سردی در استان خواهیم داشت.

آمادگی دستگاه های اجرایی

ستاد مدیریت بحران هم از آمادگی دستگاه های اجرایی در استان برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های هواشناسی استان تاکید شده تمامی دستگاه های خدمات رسان به حالت آماده باش حضور داشته باشند و از طرف دیگر از هم استانی ها درخواست داریم که نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

سعید کریمیان افزود: شهروندان از ترددهای غیرضروری در جاده های کوهستانی و جاده فرعی و از اتراق در حاشیه رودخانه ها پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: شهروندان تردد در مناطقی که احتمال آبگرفتگی و یخبندان وجود دارد خودداری و همچنین از اتراق در قله کوهها و ارتفاعات پرهیز کنند.

لزوم صرفه جویی در حامل های انرژی توسط مردم استان

البته به شهروندان نیز در این روزهای سرد توصیه می شود در مصرف گاز و حامل های انرژی صرفه جویی کنند.

مدیر عامل شرکت گاز ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات لازم برای روزهای آینده انجام و برنامه ریزی لازم دیده شده که مشکلی در این زمینه برای مردم پیش نیاید.

عباس شمس الهی تصریح کرد: درخواستی که از مردم استان داریم با توجه به این که توده سرما و هوای سرد در اکثر استان های کشور حاکم است مردم در بحث مصرف گاز طبیعی رعایت کنند.

وی افزود: همچنین هم استانی ها رعایت نکات و الزامات ایمنی را مدنظر خود قرار دهند.

کنتورها عایق بندی شود

با توجه به کاهش دمای هوا عایق بندی کنتورها و تاسیسات آب هم از اقدامات مهمی است که باید توسط مشترکان انجام شود.

آب و فاضلاب استان هم از مردم خواسته به منظور جلوگیری از یخ زدگی و شکستگی کنتورهای آب و لوله هایی که درفضای باز قرار دارند، نسبت به عایق بندی و پوشش مناسب آنها اقدام کنند تا از بروز خسارت جلوگیری به عمل آید.

رعایت نکات ایمنی در روزهای آینده که کاهش دما را خواهیم داشت کمک می کند امسال زمستان بی خطری را سپری کنیم.

لزوم همراه داشتن زنجیر چرخ توسط رانندگان

رئیس پلیس راه استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ورود سامانه بارشی جدید به استان که موجب ریزش نزولات آسمانی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه می شود رانندگان محترم قوانین راهنمایی و رانندگی و توصیه های پلیسی را توجه کنند.

سرهنگ رضا همتی زاده افزود: با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی در خصوص احتمال ریزش برف در نقاط سردسیر و گردنه ها و لغزنده بودن محورهای برون شهری، تمامی رانندگان نسبت به همراه تجهیزات ایمنی بخصوص زنجیر چرخ اقدام کنند.

حضور تیم های راهداری در محورهای استان

مدیر کل راهداری استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۴ گروه راهداری در قالب ۳۲۰ نفر برای خدمات رسانی به مردم استان طی روزهای برفی آمادگی کامل دارند.

نورالله دلخواه افزود: هم اکنون بیش از ۲۲۰ ماشین آلات سبک و سنگین در گردنه های برفگیر استان مستقر هستند که در صورت بارش برف و ریزش کوه ها نسبت به برف روبی و ریزش برداری اقدام می کنند.