  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۴۵

نیجریه یک شهر را از داعش پس گرفت

نیجریه یک شهر را از داعش پس گرفت

نیجریه اعلام کرد که توانسته است یک شهر را از داعش بازپس بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، ارتش نیجریه اعلام کرد که موفق شده است شهر «ران» واقع در شمال شرقی این کشور را یک روز پس از اشغال آن توسط تروریست‌های وهابی داعش آزاد کند.

در پی حمله دیروز داعش به شهر ران، نیروهای دولتی به همراه ساکنان این شهر بلافاصله پا به فرار گذاشتند. داعش نیز بسیاری از نقاط این شهر را به آتش کشید.

یک ماه پیش نیز تروریست‌های داعش موفق شدند تا شهر باگا را تصرف کند. شهری که محل استقرار نیروهای مشترک نیجریه، چاد و کامرون برای مبارزه با تروریست‌های مذکور بود.

در پی این حمله ۳۰ هزار نفر این شهر را ترک کردند.

کد مطلب 4514340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      نیجریه باید نیروهای ارتش را افزایش دهد و شروع به تارومار کردن این تروریست ها کند بدون هیچ رحمی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه