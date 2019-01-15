نیجریه یک شهر را از داعش پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، ارتش نیجریه اعلام کرد که موفق شده است شهر «ران» واقع در شمال شرقی این کشور را یک روز پس از اشغال آن توسط تروریست‌های وهابی داعش آزاد کند.

در پی حمله دیروز داعش به شهر ران، نیروهای دولتی به همراه ساکنان این شهر بلافاصله پا به فرار گذاشتند. داعش نیز بسیاری از نقاط این شهر را به آتش کشید.

یک ماه پیش نیز تروریست‌های داعش موفق شدند تا شهر باگا را تصرف کند. شهری که محل استقرار نیروهای مشترک نیجریه، چاد و کامرون برای مبارزه با تروریست‌های مذکور بود.

در پی این حمله ۳۰ هزار نفر این شهر را ترک کردند.