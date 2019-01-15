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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۴۶

نامزد دادستانی آمریکا:

اجازه دخالت ترامپ در پرونده دخالت روسیه را نمی‌دهیم

اجازه دخالت ترامپ در پرونده دخالت روسیه را نمی‌دهیم

نامزد ریاست دادستان عمومی آمریکا گفته است که اجازه دخالت ترامپ در پرونده دخالت روسیه را نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گارددین، «ویلیام بار» به عنوان نامزد مورد نظر ترامپ برای ریاست دادستان عمومی آمریکا در اولین اظهار نظر رسمی خود گفته است که به ترامپ اجازه نخواهد داد گزارش نهایی رابرت مولر بازپرس ویژه آمریکا درباره تحقیقات روسیه را اصلاح یا ویرایش کند.

نامزد مورد نظر ترامپ برای ریاست دادستان عمومی آمریکا در ادامه گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند، چه با زورگویی چه هر ابزار دیگری، مرا مجبور کند از اجرای قانون چشم‌پوشی کنم.

ویلیام بار در زمان جورج اچ دبلیو بوش، دادستان کل ایالات متحده بوده است.

کد مطلب 4514343

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