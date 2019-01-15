به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گارددین، «ویلیام بار» به عنوان نامزد مورد نظر ترامپ برای ریاست دادستان عمومی آمریکا در اولین اظهار نظر رسمی خود گفته است که به ترامپ اجازه نخواهد داد گزارش نهایی رابرت مولر بازپرس ویژه آمریکا درباره تحقیقات روسیه را اصلاح یا ویرایش کند.

نامزد مورد نظر ترامپ برای ریاست دادستان عمومی آمریکا در ادامه گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند، چه با زورگویی چه هر ابزار دیگری، مرا مجبور کند از اجرای قانون چشم‌پوشی کنم.

ویلیام بار در زمان جورج اچ دبلیو بوش، دادستان کل ایالات متحده بوده است.