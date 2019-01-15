فرمایشات رهبری به نقشه راه کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری عصر سه شنبه در نشست فصلی مسئولان و مربیان اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان کرمان اقدامات انجام شده در این حوزه در استان کرمان را جدید دانست و اظهار کرد: کرمان از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی ریشه ‌داری برخودار است.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به مساله مدرسه انقلاب افزود: ابزار هنر دارای آثار ماندگاری بوده و باید مورد استفاده قرار گیرد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری سرود را از جمله ابزارهای هنری دانست و عنوان کرد: در حال حاضر آهنگ و موسیقی بر شعر و محتوای سرود چیره است و این مساله در صدا و سیما هم دیده می شود؛ در صورتی که باید برعکس باشد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور با اشاره به استفاده مناسب از ظرفیت های انقلابی در استان کرمان تصریح کرد: امروز شاهد افزایش این سرمایه ها در کرمان هستیم.

وی کرمان را به لحاظ شرایط متفاوت از سایر استان های کشور دانست و گفت: نسل دانش آموزان انقلابی در کرمان حضور دارند و این ها سرمایه های کشور به شمار می روند.

حاج علی اکبری با اشاره به حضور چهره های ملی و انقلابی در کرمان از سردار سلیمانی به عنوان چهره فاخر این استان نام برد و افزود: باید در شناخت این قبیل افراد تلاش کرد چرا که این ها هویت استان کرمان به شمار می آیند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور همچنین با اشاره به لزوم ادامه راه شهدا گفت: باید راه و اندیشه شهدا برای احاد جامعه به ویژه نسل جوان و دانش آموزان تبیین شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد ۴۰ سالی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: پایبندی مردم به امام، شهدا و ولایت باعث ماندگاری این انقلاب عظیم شده است.

حاج علی اکبری تلاش های ۴۰ ساله دشمنان برای ضربه زدن به نظام را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این مدت دشمن در صدد بود انقلاب را به نفع خود مصادره و دیدگاه‌های خود را مطرح کند.

وی دستاوردهای بزرگ انقلاب را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دشمن از طرق مختلف به دنبال کمرنگ جلوه دادن دستاورده های نظام است.

وی با بیان اینکه امروز نسل چهارم انقلاب پیرو آرمان های شهدا هستند، ادامه داد: امروز شاهد ۴۰ سالگی انقلاب هستیم و این عدد به خاری در چشم دشمنان تبدیل شده است.

وی گفت: آنهایی که ادعا می کردند که انقلاب ۴۰ سالگی خود را نمی بیند امروز شاهد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران هستند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور گفت: در زمان پیروزی انقلاب، کشور در وضعیت مناسبی به سر نمی برد اما امروز به یمن خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران شرایط متفاوت شده و ایران در زمینه های بسیاری سرآمد دنیا است.

وی با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم دشمن ۴۰ سالگی انقلاب را با کارهای تبلیغاتی به نفع خود مصادره کند، بیان کرد: باید هوشیارانه عمل و رفتار کنیم.

حاج علی اکبری مشکلات اقتصادی کشور را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: امیدواریم در بهمن ماه شاهد جبران این قبیل مشکلات باشیم.

نماینده رهبر معظم انقلاب در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور با تاکید بر لزوم ولایتمداری مردم و مسئولان گفت: باید چشم و گوشمان به فرمان مقام معظم رهبری باشد.

وی تاکید کرد: باید رهنمودهای رهبری در سخنرانی هایشان را به نقشه راه تبدیل کنیم.