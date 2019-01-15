مراسم وداع با شهدای هواپیمای ۷۰۷ نیروی هوایی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام کیایی‌نژاد در این مراسم که با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی، خانواده شهدا، فرماندهان، پیشکسوتان، همرزمان و مسئولینی از سپاه و ناجا در مسجد حضرت ولی عصر (عج) پایگاه هوایی شهید لشکری مهرآباد برگزار شد، گفت: سربلندی امروز ایران اسلامی در دنیا به واسطه جان فشانی شهدا و ایثارگران است.

وی افزود: شهدا کسانی هستند که تا آخرین لحظه‌های زندگی خود، در راه آرمان‌های اسلام عزیز جانفشانی کرده و در این راه، خلعت زیبای شهادت را به تن پوشیده اند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نیروی هوایی ارتش را در پشتیبانی از انقلاب سرآمد دانست و خاطرنشان کرد: کارنامه درخشان این نیرو در دوران ۴۰ ساله انقلاب، بسیار درخشان است و امروز ما با افتخار از شهدای این نیروی الهی یاد می کنیم.

کیایی‌نژاد در پایان ضمن درخواست رحمت الهی برای شهداء و صبر برای بازماندگان آنان تصریح کرد: کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را ضایع نمی گرداند، آنان را به سعادت هدایت و امورشان را اصلاح می کند و به بهشتی که قبلاً مقامات آن را به آنها شناسانده است، وارد می سازد.

به گزارش مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای حادثه هواپیمای ۷۰۷ نیروی هوایی ارتش، صبح فردا (چهارشنبه) با حضور فرماندهان، مسئولین، خانواده معظم شهدا، همرزمان، پیشکسوتان و آحاد مردم انقلابی در پایگاه شهید لشکری مهرآباد برگزار و پس از آن پیکر مطهر شهدا برای خاکسپاری به زادگاهشان منتقل می‌شود.