قضات و اعضای شورای شهر مشمول لزوم استعفا برای انتخابات شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات با اصلاح ماده 29 این قانون مقرر کردند که داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام باید از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست نباشند.

این زمان در قانون قبلی 3 ماه تعیین شده بود.

همچنین براساس مصوبه دیگر امروز مجلس اشخاص مذکور به هنگام ثبت نام ، ملزم به ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در قانون انتخابات 6 ماه قبل از ثبت نام هستند.

نمایندگان همچنین در این جلسه به فهرست مسئولانی که باید برای داوطلبی شرکت در انتخابات مجلس 6 ماه قبل از سمت خود استعفا دهند، قضات شاغل در امر قضا و روسای دادگستری شهرستان ها و استان ها و اعضا شورای اسلامی شهر و روستا نیز اضافه کردند.