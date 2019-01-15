به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده در کارگروه استانی سازگای با کمآبی در یزد اظهار داشت: برنامه پنج سالهای برای میزان صرفهجویی در آب در حوزه های مختلف تدوین شده که اگر اهداف این برنامه محقق شود، میتوانیم بگوییم در مدیریت مصرف آب موفق عمل کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه در این برنامه، میزان مصرف آبی که تا سال ۱۴۰۰ باید در حوزه کشاورزی کاهش یابد، ۵۰ درصد میزان فعلی است که این میزان در بخش خانگی ۲۰ درصد و در سایر بخشها نیز بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است.
جوادیان زاده خاطرنشان کرد: بیشترین آب مصرفی اکنون در حوزه کشاورزی است که می توان با اصلاح روشهای آبیاری و تغییر نوع کشت، به برنامه تدوین شده دست یابیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه مردم یزد از گذشتههای دور با مشکل بیآبی مواجه بودند و به دست به ابداع روشهای خلاقانه برای بهینهسازی و صرفه جویی در مصرف آب زده اند، افزود: از جمله این روشها میتوان به آبیاری کوزهای و ... اشاره کرد.
وی تاکید کرد: همه تلاش نسل امروز باید معطوف به این باشد که با استفاده از روش گذشتگان، میراث آنها را حفظ کرده و به شیوه آنها در بهرهوری آب عمل کنیم اما لازم است در جوانان برای این مهم انگیزه شود.
جوادیان زاده خاطرنشان کرد: در چشم انداز ۱۴۳۰ به دلیل ابهام نیاز آبی صنعت و خدمات، نیاز آبی استان در کشور به درستی ترسیم نشده بود و رقم کمتر از نیاز واقعی مشخص شده بود که خوشبختانه با دلایل منطقی ارائه شده، رقم تخصیصی افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد اظهار امیدواری کرد: با مشارکت مردم و دستگاههای مختلف، بتوانیم میزان بهرهورری در مصرف آب در حوزههای مختلف کشاورزی، شرب، صنعتی و ... را افزایش دهیم و به تحقق ۱۰۰ درصدی مدیریت منابع آب برسیم.
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