به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، فراخوان هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان منتشر شده و طبق هماهنگی صورت گرفته، کارگاه تخصصی پوستر این جشنواره با حضور محمدصابر شیخ‌رضایی و علیرضا حصارکی از طراحان مطرح گرافیک کشور در یزد برگزار خواهد شد.

این کارگاه با حضور جمعی از هنرمندان و طراحان گرافیک استان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ دی از ساعت ۹ تا ۱۸ در نارنجستان هنر حوزه هنری یزد واقع در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی برگزار می‌شود.

دانش افزایی، تقویت مهارت‌های خلاقانه و ارتقای سطح کیفی آثار طراحان گرافیک استان، تولید آثار هنری پرمحتوا، ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادی هنری جوان و حمایت از آنان برای شرکت در جشنواره‌ها از اهداف برگزاری این کارگاه است.

علاقمندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند برای ثبت نام، هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۶۲۳۱۴۰۰ داخلی ۲۱ یا شماره ۰۹۱۳۶۰۷۹۶۲۶ تماس بگیرند.

حضور در این کارگاه آموزشی ـ تولیدی رایگان است و آثار تولیدی نیز به جشنواره «هنر جوان» ارسال می‌شود همچنین به نفرات برتر بخش‌های مختلف این جشنواره جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی «هنر جوان» با هدف گسترش فعالیت‌های هنری متناسب با اهداف متعالی انقلاب اسلامی، معرفی و تشویق استعدادهای هنرمندان جوان، ایجاد زمینه و بستر مناسب فعالیت‎های هنری برای جوانان کشور، بازشناسی ارزش‌های هنر معاصر و هنر اسلامی در فعالیت‌های هنری جوانان کشور و ایجاد شرایط مناسب برای ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های هنری جوانان کشور در شش رشته هنری با موضوعات مرتبط با جشنواره به همت مؤسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.