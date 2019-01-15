خودروی قاچاقچیان با ۵۱ کیلو تریاک در بافق توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد کمالی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر بافق به همراه مأموران پلیس آگاهی شهرستان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: راننده خودرو پس از مشاهده واحد گشت بلافاصله اقدام به فرار کرد که با تعقیب و گریز در نهایت خودرو را توقیف و راننده را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بافق تصرریح کرد: در بازرسی از خودرو ۵۱ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک و یک حلقه وافور کشف و متهم نیز پس از تکمیل شدن پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.