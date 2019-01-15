محموله سوخت قاچاق در کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یدالله حسن پور گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا مستقر در ایست و بازرسی «سه راهی راین» هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر مشکوک و به آن دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده این تانکر بدون توجه به دستور ایست ماموران اقدام به فرار، که با سرعت عمل ماموران متوقف شد.

سرهنگ حسن پور گفت: در بازرسی از این تانکر ۳۱ هزار لیتر گازوئیل فاقد هرگونه مجوز حمل، کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان یادآور شد: مبارزه با قاچاق کالا و به ویژه فرآورده های سوختی به سبب زیان گسترده اینگونه فعالیت های غیرمجاز به اقتصاد کشور با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.