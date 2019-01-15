  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۰۵

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:

محموله سوخت قاچاق در کرمان کشف شد

محموله سوخت قاچاق در کرمان کشف شد

کرمان - رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از کشف ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه تانکر و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یدالله حسن پور گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا مستقر در ایست و بازرسی «سه راهی راین» هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر مشکوک و به آن دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده این تانکر بدون توجه به دستور ایست ماموران اقدام به فرار، که با سرعت عمل ماموران متوقف شد.

سرهنگ حسن پور گفت: در بازرسی از این تانکر ۳۱ هزار لیتر گازوئیل فاقد هرگونه مجوز حمل، کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان یادآور شد: مبارزه با قاچاق کالا و به ویژه فرآورده های سوختی به سبب زیان گسترده اینگونه فعالیت های غیرمجاز به اقتصاد کشور با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 4514376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها