انتظارمان از وزارت نفت راه اندازی فاز ۴ پالایشگاه آبادان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الا سلام علی ابراهیمی پور امشب در آئین افتتاح موزه کار آموزان آبادان در محل باشگاه گلستان افزود: انجام این کار علاوه بر کمک به اشتغال و درآمد مردم منطقه می تواند سبب بهبود و کیفی سازی پالایشگاه آبادان و جلوگیری از واگذاری آن به بخش خصوصی و یا تبدیل آن به شرکتی شبیه آنچه در هفت تپه و برخی جاهای دیگر رخ داد و تیشه به ریشه نظام، انقلاب و اسلام زد، شود.

وی خطاب به مدیران طرح موزه های صنعت نفت اظهار کرد: از اینکه نرم افزارهای پالایشگاه و مکتوباتی را که به‌عنوان سرمایه های تاریخی شهر هستند حفظ کردید، قدردانی می کنیم اما با اینکه بخواهید کل شهر آبادان را تبدیل به موزه کنید، مخالف هستیم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: بسیاری از ابزار و قطعات متعلق به پالایشگاه که قصد بر دور ریختن آنها بود اکنون توسط نیروهای پالایشگاه در بخش‌های مختلف تبدیل به قطعات قابل استفاده شده است.

امام جمعه آبادان گفت: اینکه بهترین امکانات و ابزار کاربردی که می توانند مورد استفاده در پالایشگاه باشند اکنون در جایی به عنوان موزه محبوس شده اند تا به مراجعان بگوییم که گذشته آبادان چه بوده، برای مردم تلخ، سنگین و غیر قابل پذیرش است.

حجت الا سلام ابراهیمی پور افزود: زمانی برای آموزش از کشورهای مختلف به اینجا می آمدند اما الان این فضای آموزشی که می توانست به طور دوباره احیا و در جهت آموزش در حوزه صنعت نفت به کار گرفته شود، تبدیل به موزه شده است.

وی باز هم خطاب به مدیر طرح موزه های صنعت نفت اظهار کرد: تبدیل بنزین خانه آبادان به‌عنوان نخستین بنزین خانه کشور به موزه کاری ارزشمند است چون دستگاه‌ها و امکانات مدرن جایگزین آن شده و مردم از آن استفاده می کنند، اما در ازای تبدیل مرکز کارآموزان صنعت نفت به موزه چه امکانات مدرن را جایگزین کرده اید؟

وی یادآور شد: اصرار ما بر آن است که نگوئید آبادان اولین ها بوده، بلکه اجازه دهید اولین ها باقی بماند و برای دستیابی به این مهم نیاز به کمک و همراهی همگان داریم.

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دانشکده نفت آبادان گفت: بلایی که بر سر این دانشکده درآورده اند آنکه آن را از حیض انتفاع می اندازند و با این کارشان انگیزه کار در این دانشکده را از اساتید بگیرند، متاسفانه امتیازاتی که پیشتر به این دانشکده داده شده بود را دارند از او می گیرند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور با تکرار چندین باره اینکه داشته های صنعتی آبادان را به بهانه حفظ تاریخش تبدیل به موزه نکنید، افزود: در صورت انجام این کار به طور قطع آیندگان در مورد ما بد قضاوت خواهد کرد و خواهند گفت که مدیران در در زمینه مدیریت سرمایه ها و ظرفیت های این شهر به خوبی عمل نکردند، سخت افزارهایی که قابل استفاده اند در قالب موزه قرار ندهید.