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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۱۶

نماینده مردم اندیمشک در مجلس خبر داد:

حضور قطعی ۱۰ تیم خارجی در مسابقات بین‌المللی کشتی اندیمشک

حضور قطعی ۱۰ تیم خارجی در مسابقات بین‌المللی کشتی اندیمشک

اندیمشک - نماینده مردم اندیمشک در مجلس گفت: حضور ۱۰ تیم خارجی تا این لحظه برای حضور در پیکارهای بین‌المللی کشتی فرنگی اندیمشک قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند شامگاه امروز در نشست هماهنگی جام بین‌المللی کشتی فرنگی در سالن کوثر فرمانداری اندیمشک عنوان کرد: در حوزه ورزش، برنامه‌ریزی‌ها با هدف رفع موانع و دغدغه‌های جامعه ورزش انجام و با تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از طرح‌های ورزشی اندیمشک گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزش اندیمشک انجام می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم میزبانی شایسته از پیکارهای کشتی فرنگی در اندیمشک افزود: پیشکسوتان، قهرمانان و ورزشکاران در روزهای باقی‌مانده تا آغاز پیکارها در کنار مدیران دستگاه‌های دولتی به عنوان افراد با تجربه و خبره وارد میدان عمل شوند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه برگزاری، کمیته‌هایی برای انجام میزبانی این پیکارها تشکیل و سدهای کرخه و دز، مهمانسراهای ادارات و خانه‌معلم در اختیار فدراسیون کشتی قرار داده می‌شود.

وی با تاکید بر بسیج دلسوزان ورزش و مسئولان ادارات در شهرستان اندیمشک برای برگزاری رقابت‌های کشتی فرنگی گفت: فیبر نوری، اینترنت و سایر الزامات در حوزه پوشش مسابقات کشتی جام تختی باید ظرف روزهای آتی برای پخش زنده و پوشش رسانه‌ای رقابت‌ها فراهم شود.

حسنوند تصریح کرد: منابع مالی و سرمایه انسانی لازم در حوزه میزبانی شایسته اندیمشک با توجه به تجربه‌ پیشکسوتان و قهرمانان اندیمشک برای استقبال، پذیرایی و میزبانی از ورزشکاران فراهم است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تا این لحظه حضور ۱۰ کشور در مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی اندیمشک قطعی و کشور کوبا نیز برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده است.

وی گفت: از چند چهره شاخص ورزش شهرستان اندیمشک در خلال این رقابت‌ها تجلیل و با این اقدام به دنبال توسعه فرهنگ سپاس از چهرهای تاثیرگذار در شهرستان هستیم.

حسنوند افزود: شهرستان اندیمشک ظرف روزهای پیش‌روی با آمادگی کامل مهیای میزبانی از رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی در سالن دو هزار و ۵۰۰ نفری شهید سروندی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک با جمعیت ۱۷۰ هزار نفر جمعیت قطب کشتی فرنگی ایران و جهان محسوب می‌شود.

کد مطلب 4514381

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