به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند شامگاه امروز در نشست هماهنگی جام بین‌المللی کشتی فرنگی در سالن کوثر فرمانداری اندیمشک عنوان کرد: در حوزه ورزش، برنامه‌ریزی‌ها با هدف رفع موانع و دغدغه‌های جامعه ورزش انجام و با تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از طرح‌های ورزشی اندیمشک گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزش اندیمشک انجام می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم میزبانی شایسته از پیکارهای کشتی فرنگی در اندیمشک افزود: پیشکسوتان، قهرمانان و ورزشکاران در روزهای باقی‌مانده تا آغاز پیکارها در کنار مدیران دستگاه‌های دولتی به عنوان افراد با تجربه و خبره وارد میدان عمل شوند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه برگزاری، کمیته‌هایی برای انجام میزبانی این پیکارها تشکیل و سدهای کرخه و دز، مهمانسراهای ادارات و خانه‌معلم در اختیار فدراسیون کشتی قرار داده می‌شود.

وی با تاکید بر بسیج دلسوزان ورزش و مسئولان ادارات در شهرستان اندیمشک برای برگزاری رقابت‌های کشتی فرنگی گفت: فیبر نوری، اینترنت و سایر الزامات در حوزه پوشش مسابقات کشتی جام تختی باید ظرف روزهای آتی برای پخش زنده و پوشش رسانه‌ای رقابت‌ها فراهم شود.

حسنوند تصریح کرد: منابع مالی و سرمایه انسانی لازم در حوزه میزبانی شایسته اندیمشک با توجه به تجربه‌ پیشکسوتان و قهرمانان اندیمشک برای استقبال، پذیرایی و میزبانی از ورزشکاران فراهم است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تا این لحظه حضور ۱۰ کشور در مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی اندیمشک قطعی و کشور کوبا نیز برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده است.

وی گفت: از چند چهره شاخص ورزش شهرستان اندیمشک در خلال این رقابت‌ها تجلیل و با این اقدام به دنبال توسعه فرهنگ سپاس از چهرهای تاثیرگذار در شهرستان هستیم.

حسنوند افزود: شهرستان اندیمشک ظرف روزهای پیش‌روی با آمادگی کامل مهیای میزبانی از رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی در سالن دو هزار و ۵۰۰ نفری شهید سروندی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک با جمعیت ۱۷۰ هزار نفر جمعیت قطب کشتی فرنگی ایران و جهان محسوب می‌شود.