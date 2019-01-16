به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه نشست مشترک دستگاههای تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مجمع نمایندگان استان گیلان در سالن جلسات اداره کل بهزیستی گیلان برگزار شد. این جلسه با محوریت ارائه گزارش عملکرد وضعیت، طرح و بررسی مسائل و مشکلات دستگاههای مختلف و ارزیابی بودجه ۹۸ بود. اعضای این شورا ضمن ارائه راهکارهای مناسب، اقدامات موثر و کارشناسی سعی در پیشبرد اهداف این شورا داشتند.
مدیرکل بهزیستی گیلان در این جلسه گفت: با توجه به اینکه مجلس در فصل بودجه قرار دارد تصمیم گرفته شد که نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی را در جریان مطالبات دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهیم.
محمدرضا پارسی خواستار افزایش چند درصدی از نرخ جرائم رانندگی شد و گفت: افزایش درصدی از جرائم رانندگی برای حمایت از معلولین ضایع نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی، تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای قانون حمایت از معلولین مصوبه مجلس شورای اسلامی و همچنین تخصیص اعتبارات لازم به سازمان بهزیستی بابت اجرای ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه برای پیشگیری از بروز معلولیت ژنتیک از جمله موارد انتظارات سازمان بهزیستی از نمایندگان مجلس است.
تأمین معوقات استانی از مطالبات کشوری ضروری است
در ادامه این جلسه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تشریح مشکلات و چالشهای دستگاههای زیرمجموعه این اداره کل با ارائه پیشنهادات لازم در لایحه بودجه سال آینده، اظهارکرد: دستگاههای زیرمجموعه استان نقطه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای ارائه خدمات مدنظر به مجمع نمایندگان را منتقل کنند، تا راه حل مناسب برای حل آنها اتخاذ شود.
عباس علیزاده با بیان اینکه بیشتر مطالباتی که امروز مطرح میشود استانی نیست، افزود: بسیاری از مطالبات دستگاههای زیرمجموعه تعاون کار و رفاه اجتماعی متمرکز هستند و باید بهصورت ملی حل شوند.
وی با بیان اینکه دغدغه و انتظار اصلی دستگاههای زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در این نشست تأمین معوقات استانی از مطالبات کشوری است، گفت: بسیاری از دستگاههای گیلان اعتباراتشان استانی است.
علیزاده ادامه داد: بودجه دستگاههایی که بهصورت ملی هستند وضعیت بهتری دارند و در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از بودجه دستگاه تعاون کار و اجتماعی که بهصورت ملی هستند محقق شده است.
ردیفهای قابل اصلاح را شناسایی و اعلام کنید
رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در ادامه با بیان اینکه جلسات فراوانی با مجموعههای مختلف در سطح استان داشتهایم، اظهارکرد: باید بتوانیم در این جلسات مشکلات و معضلات موجود استان را به وزارتخانههای مربوطه اطلاع دهیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.
ولی داداشی تصریحکرد: دستگاههای مرتبط با ادارهکل تعاون کار و رفاه اجتماعی میتوانند ردیفهایی که نیازمند اصلاح و تقویت است را شناسایی و جهت گنجاندن در لایحه بودجه به نمایندگان معرفی کنند.
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