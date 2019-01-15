دشت «سیلاخور» از وجود درخت خالی شد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: افزایش قاچاق دام و چوب و همچنین عدم نظارت دستگاه های متولی در بروجرد این روزها باعث از بین رفتن طبیعت، جنگل‌ها و بی نظمی در این شهرستان شده، تا آنجا که مهدی محمدی دادستان بروجرد نیز به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: خلایی به نام «هم افزایی اداری» در بروجرد وجود دارد که باعث شده دستگاه های مربوطه اطلاعات کافی در مورد قاچاق دام و چوب را در اختیار نداشته باشند.

با قاچاق دام برخورد جدی انجام گیرد

جباری رئیس دامپزشکی بروجرد در کمیسیون قاچاق کالا و ارز که به منظور بررسی مشکلات و افزایش قاچاق دام و چوب در بروجرد در محل فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: بروجرد از قدیم الایام مرکز خرید و فروش دام سبک و سنگین بوده و هست.

وی، افزود: مناطقی در بروجرد وجود دارد که مجوز صدور دام را ندارند و در حال فعالیتند و در مقابل هم روزانه ۴ الی ۵ ماشین با مجوز حمل و بهره برداری به شهرهای تهران و اصفهان دام انتقال می دهند.

رئیس دامپزشکی بروجرد با بیان اینکه باید با قاچاق دام برخورد جدی انجام گیرد، تصریح کرد: در برخی مواقع در مسیر جاده های ورودی و خروجی بروجرد ماشین های حمل دام در تردد هستند که پلیس راهور باید از آنها مجوز حمل و بهره برداری درخواست کند.

جباری، ادامه داد: میدان دام بروجرد از لحاظ تراکم دامی با میدان های میاندوآب و قم برابری می کند پس این موضوع می طلبد که نظارت بیشتری در این نقطه انجام شود.

وی، بیان داشت: ۲۰ درصد مردم بروجرد دامپروری می کنند که البته نظارت لازم و کافی بر خرید و فروش و جابجایی این میزان دام در شهرستان کار آسانی نیست.

قاچاق چوب در بروجرد

ثقلینی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد نیز در رابطه با قاچاق دام و چوب در بروجرد اظهار داشت: متاسفانه در حاشیه های شهر توسط برخی شهروندان دام نگه داری می شود که این موضوع باید بررسی شود.

وی، افزود: در زمینه دام و چوب باید ورودی و خروجی بروجرد با کنترل بیشتری رصد شود چرا که متاسفانه شاهد قطع درختان به دلایل مختلف و تغییر کاربری به مجتمع های تجاری هستیم و در بیشتر مواقع با قاچاق انواع چوب از گونه های نایاب درختی مواجه هستیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با بیان اینکه هم اکنون با یک چالش جدی در زمینه قطع درختان در بروجرد روبرو هستیم، گفت: نه تنها در ورودی بروجرد گونه جنگل زاگرسی نداریم بلکه با وضع نابسامان قطع درختان در بیشتر مناطق شهر مواجه هستیم.

ثقلینی، افزود: انتظار می رود نیروی انتظامی و پلیس راهور از ماشین های حمل چوب و دام مجوز حمل و بهره برداری بخواهند و آنها را ملزم به گرفتن این مجوز از طریق منابع طبیعی کند.

زغال بلوط در دسترس همه است!

وی با اشاره به قاچاق چوب درخت بنه در بروجرد، بیان داشت: به طور نامحسوس و زیر پوستی برخی به دنبال ایجاد کارگاه های تولید زغال در ورودی بروجرد هستند که این موضوع باید بررسی و نسبت به متوقف کردن آن اقدام شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد، گفت: کارگاه های چوب بری ورودی بروجرد مشخص نیست زیر نظر چه صنفی هستند و در بیشتر آنها چوب درختان کمیاب یافت می شود.

ثقلینی، تاکید کرد: برای نظارت هر چه بیشتر بر فعالیت چوب بری های ورودی بروجرد باید تیمی تشکیل شود چون متاسفانه مشاهده می کنیم که زغال درخت بلوط در دسترس همه وجود دارد که مطابق قانون نگهداری و فروش زغال بلوط جرم محسوب می شود.

دشت «سیلاخور» از وجود درخت خالی شد

مصطفی مصطفی وند رئیس اداره محیط زیست بروجرد نیز در این رابطه با ابراز تاسف نسبت به عدم نظارت کافی دستگاه های مربوطه در زمینه قاچاق چوب در این شهرستان، ادامه داد: عدم نظارت موجب شکل گیری قاچاق می شود و طبیعی است که هر قاچاقی مبدا و مقصدی دارد.

وی، افزود: متاسفانه دشت سیلاخور بروجرد از وجود درخت خالی شده است برخی افراد سودجو به قلع و قمع درختان این منطقه پرداخته اند و به قاچاق درختان گردو، توت، بید، چنار و صنوبر مبادرت می کنند.

رئیس اداره محیط زیست بروجرد، افزود: در حال حاضر سه واحد ذغال گیری در بروجرد مجوز فعالیت دارند که البته باید در خصوص اینکه چوب مورد مصرف را از کجا تامین می کنند، نظارت داشته باشیم.

مصطفی وند، ادامه داد: باید در حوزه های منابع طبیعی، باغی و کشاورزی نظارت بیشتری انجام شود چرا که در این حوزه ها افراد سودجو ورود پیدا کرده اند و به از بین بردن درختان اقدام می کنند.

وی، تصریح کرد: باید بپذیریم که نظارت ما ضعیف بوده و مشکلاتی وجود دارد و نباید تصور کنیم همه جا گل و بلبل هست و قاچاق انجام نمی گیرد.

چرا در رابطه با قاچاق دام و چوب پرونده‌های آنچنانی وجود ندارد؟

مهدی محمدی دادستان بروجرد نیز نسبت به وضعیت قاچاق دام و چوب و عدم تشکیل پرونده در این خصوص ابراز گلایه کرد و افزود: ۹۰ درصد جرایم به دلیل عدم اهتمام مجرم در جامعه رخ می دهد و درصدی هم به دلیل بی توجهی مسئولان است.

وی با بیان اینکه هر شهری گلوگاه دارد که باید ورود و خروج آن کنترل شود، خاطر نشان کرد: باید برای کامیون های متخلف که قاچاق حمل می کنند احساس نا امنی ایجاد کرد چرا که در این زمینه کمترین برخورد انجام شده است.

دادستان بروجرد، تصریح کرد: باید شهر را برای فعالیت ماشین های متخلف مختل کنیم چرا که اگر چندین بار برخورد قانونی انجام گیرد جرائم به مراتب کاهش پیدا می کند.

محمدی، ادامه داد: برای بنده سوال هست که چرا در رابطه با قاچاق دام و چوب پرونده های آنچنانی وجود ندارد؟ مسئولان مربوطه باید گزارشات موجود را اعلام کرده تا نیروی انتظامی با آنها برخورد کند.

وی، افزود: خیلی از جرائم در رابطه با قاچاق دام و چوب به دادگستری ارسال نمی شوند و احساس می شود در حوزه کشف جرائم به صورت عملیاتی و قانونی باید برخورد شود.

ضرب الاجل دادستان بروجرد به ادارات

دادستان بروجرد با بیان اینکه خلایی به نام هم افزایی در ادارات بروجرد به منظور انتقال اطلاعات کافی وجود دارد، اظهار داشت: دستگاه های مربوطه باید هسته اطلاعاتی ایجاد کنند تا دادگستری اطلاعات کافی در مورد متخلفان و پرونده های آنها داشته باشد.

محمدی، گفت: تعامل بین بخشی دستگاه ها در شهرستان وجود ندارد که این ضعف باعث می شود به نتیجه مطلوب در برخورد با متخلفین نرسیم.

وی، افزود: صدور مجوز صرفا بر عهده منابع طبیعی نیست و همه دستگاه ها باید هماهنگی لازم در ارسال اطلاعات کافی و دقیق را به دادگستری داشته باشند و همه ارگانها پای کار آمده و با حضور میدانی تا رسیدن به نتیجه مطلوب همکاری کنند.

دادستان بروجرد، تاکید کرد: با کسی تعارف نداریم و حتما با کامیون های متخلف برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت و دستگاه های مربوطه باید در جلسات بعدی گزارش های لازم را ارائه دهند.

قاچاق فراوان دام در بروجرد

حسن بلوریان معاون سیاسی فرمانداری ویژه بروجرد نیز در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر توسط ماشین های سنگین دام بروجرد قاچاق می شود و توقف قاچاق دام نداریم.

وی، افزود: قاچاق کالا مبحث جدیدی نیست و سال هاست که عده ای سودجو درآمد از این طریق کسب می کنند و سود هنگفتی به جیب می زنند.

معاون فرماندار بروجرد، تصریح کرد: در شرایط کنونی که جنگ اقتصادی بر کشور حاکم بوده ضروری است که با تلاش بیشتری از وضعیت حاکم قاچاق کالا جلوگیری کنیم.

بلوریان، بیان داشت: قاچاق کالا در زمینه دام، چوب، لوازم بهداشتی و ... خیلی شدیدتر شده است که به مراتب مسئولیت ما را در این راستا بیشتر کرده است.