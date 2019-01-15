ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رفیعیپور عصر سهشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان اظهار داشت: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون عزم خود را جزم کردهاند تا نظام جمهوری اسلامی ایران را دچار مخاطره کنند اما مردم، بحرانها را یکی پس از دیگری با موفقیت سپری کردند.
نماینده عالی دولت در شهرستان تنگستان به شرایط امروز جامعه و تنگناهای پیش رو اشاره کرد و گفت: امروز روزهای سخت کاری است و با گذشته ها تفاوت دارد لذا امروز کار جانانه و سخت طلب میکند و مدیران شهرستان باید در شرایط کنونی تلاش خود را دوچندان کنند.
رفیعیپور همچنین با اشاره به نقش مردم در عبور از بحرانهای پیش روی کشور، افزود: بعد از عنایت خدا و رهبریهای حکیمانه امام راحل و پس آن رهبر معظم انقلاب، این نظام از بحران های عدیده عبور کرده است و قطعا نیز به یاری خدا و همت مردم با هماهنگی، وحدت، وفاق و همدلی شرایط سخت امروز را سپری خواهیم کرد.
وی وحدت، همدلی و وفاق را ضرورت امروز جامعه دانست و یادآور شد: همیشه از داشتن وحدت و وفاق سود بردهایم، در بحرانها سلایق را کنار گذاشتهایم بهگونهای که در دوران دفاع مقدس سلایق معنا نداشت و همه با وحدت برای پیروزی تلاش میکردند.
فرماندار تنگستان همچنین به تبلیغات گسترده و جنگ روانی دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: در این شرایط همگان باید هوشیار باشند و هوشمندانه گام بردارند.
رئیس شورای اداری شهرستان تنگستان، امنیت کشور را مدیون شهدا، جانبازان و ایثارگران دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم با ترویج و حفظ فرهنگ ایثار و ازخود گذشتگی راه شهدا را ادامه دهیم و در مسیر رشد و تعالی کشور گام برداریم.
رفیعیپور با اشاره به تلاش دولت تدبیر و امید بیان داشت: دولت تدبیر و امید اقدامات قابل توجهی در تمام حوزهها داشته که وظیفه ما است این خدمات را برجسته کنیم.
وی با اشاره به اینکه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را در پیش داریم افزود: همه مدیران باید تلاش کنند با اجرا و بهره برداری از پروژه های عمرانی و برگزاری جشن های انقلاب بهترین سالگرد پیروزی انقلاب را در شهرستان برگزار و شور و نشاطی مضاعف ایجاد کنیم.
فرماندار تنگستان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع، رعایت نظم و انضباط اداری، پیگیری اعتبارات عمرانی، پاسخگویی به موقع، انتخاب مشاور جوان توسط مدیران، عدم ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز، مدیران را به خدمت صادقانه به مردم و رعایت قانونمندی و قانون مداری دعوت کرد.
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