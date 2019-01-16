جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان قزوین اظهار کرد: تمامی محورهای اصلی، شریانی و فرعی استان باز است و با توجه به بارش‌های اخیر برف و مسدودشدن ۹۵ محور روستا، با تلاش راهداران تا شب گذشته راههای ارتباطی ۹۰ روستا بازگشایی شده است و محورهای باقیمانده امروز بازگشایی می شود.

وی افزود : با توجه به پیش بینی های صورت گرفته سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی و موج جدید سرما و وقوع کولاک و یخبندان از اواخر امشب تا روز جمعه شهر وندان عزیز از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

حق لطفی با بیان اینکه تردد در محورهای برفگیر و کوهستانی به همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی به ویژه زنجیرچرخ الزامی است، خاطر نشان کرد: شهروندان عزیز برای اطلاع از آخرین وضعیت راه های استان از طریق تلفن گویای ۱۴۱ اطلاعات راههای استان و کشور را دریافت کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین افزود: همه اکیپ های راهداری استان درحال آماده باش و در راهدارخانه های استان مستقر هستند.