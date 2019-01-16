به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان شامگاه سه‌شنبه در همایش سفیران انقلاب با عنوان رسالت روحانی انقلابی در ۴۰ سالگی انقلاب به میزبانی مسجد اعظم امیرالمومنین (ع) دامغان ضمن بیان اینکه دشمنان دست‌به‌دست هم دادند که جشن پیروزی ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران برگزار نشود، ابراز داشت: این مهم می‌طلبد تا در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب و روز ۲۲ بهمن این حضور و اجتماع باشکوه تر از سال‌های قبل باشد.

وی ضمن بیان اینکه خدمات انقلاب اسلامی در حال گسترش است و مردم ما نیز ازلحاظ معنوی رشد کردند، افزود: ملت ایران مردمی غیور، فهیم، لحظه شناس و موقعیت‌شناس هستند و به‌موقع و باشکوه در عرصه‌ها و صحنه‌های اجتماعی برای دفاع از نظام، انقلاب و رهبری حضور پیدا می‌کنند.

لزوم بیان دستاوردهای انقلاب

امام‌جمعه دامغان بابیان اینکه سه هزار مستشار آمریکایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در شرایطی فقط به فکر خود بودند که مردم ایران رفاهی نداشتند، اظهار داشت: روحانیان باید با حضور در جمع مردم به بیان دستاوردهای ارزشمند انقلاب بپردازد.

حسینیان خاطرنشان کرد: باید مردم را به صبر و شکیبایی دعوت کرد زیرا یکی از اهداف دشمنان عصبانی کردن مردم است تا از ایشان را نسبت به‌نظام و انقلاب بدبین کنند.

وی بابیان اینکه حقیقتاً مسئولان ما در حال کار و خدمت به آحاد جامعه هستند، اضافه کرد: باید کوشید بابیان و تشریح کامل دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی ایران ملت آگاه را متقاعد کرد زیرا دشمن‌روی گسل‌های اجتماعی دست گذاشته و روی این موضوع تبلیغات به راه انداخته است.

گاز رسانی به روستاها

امام‌جمعه دامغان ادامه داد: مشکلاتی در جامعه ما وجود دارد و مردم با آن درگیر هستند ولی سیاه نمایی بد است و باید کوشید تا دستاوردهای نظام را به مردم بیان شود.

حسینیان بابیان اینکه انقلاب اسلامی ما در روستاها خدمات فراوانی ارائه داده است، افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته، خدمات اجتماعی و عمرانی فراوانی را در شهرها و روستاها ارائه کرده است و به‌عنوان نمونه می‌توان گفت که در ابتدای پیروزی انقلاب پنج شهر کشور گازدار بودند ولی اکنون همه شهرها و روستاها از این نعمت بزرگ خدادادی بهره‌مند هستند.

این همایش در ِآستانه فرارسیدن ۴۰ سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب از سوی دفتر امام‌جمعه و سپاه ناحیه دامغان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.