واکسیناسیون ۴۹ هزار رأس دام سنگین علیه تب برفکی در قزوین

مهدی جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طرح واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان قزوین که از ابتدای امسال تاکنون انجام گرفته است، بیش از ۴۹ هزار رأس گاو بر علیه این بیماری ایمن شده‌اند که از این تعداد، ۳۴ هزارو ۶۴۸ رأس گاو در ۳۳۴ واحد صنعتی و تعداد ۱۵ هزار ۱۴۳ رأس گاو موجود در ۳۱۲ واحد روستایی، تحت عملیات مایه‌کوبی با واکسن تب برفکی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: تب برفکی یک بیماری ویروسی مهم در نشخوارکنندگان می‌باشد که به دلیل شرایط خاص ژنتیکی‌اش، سالانه شاهد بروز سویه‌های جدید و ایجاد خسارات اقتصادی فراوان به سیستم دامپروری و جمعیت دامی کشور هستیم.

رئیس اداره دامپزشکی قزوین انجام واکسیناسیون، رعایت ضوابط قرنطینه‌ای، فعال کردن حوضچه ضدعفونی ورودی دامداری‌ها، عدم جابجایی و حمل و نقل غیر مجاز دام و دفن بهداشتی و مناسب لاشه‌های تلف شده را از جمله راه‌های مهم کنترل این بیماری برشمرد.

جلوخانی در پایان از دامداران درخواست کرد: هرگونه موارد مشکوک و یا تلفات احتمالی را در اسرع وقت با ارسال پیامک به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ و یا تماس با شماره ۱۵۱۲ به دامپزشکی شهرستان و یا استان اطلاع رسانی کنند.