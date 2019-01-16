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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

مدیرکل امور عشایری کرمانشاه خبر داد:

پرداخت ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات جبران خشکسالی به عشایر کرمانشاه

پرداخت ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات جبران خشکسالی به عشایر کرمانشاه

کرمانشاه_مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه از پرداخت ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات جبران خسارت خشکسالی خبر داد.

حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبارات عمرانی امسال از محل زلزله و اعتبارات ملی ۲۰ میلیارد تومان بوده که در قالب احداث ونگهداری راه، آبرسانی، احداث ابنیه فنی و تامین آب شرب و ساخت جایگاه سوخت به انضمام ساختمان اداری در دست اجرا است.

وی افزود: همچنین در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال به عشایر که ازابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۰ درصد مازاد بر سهمیه تعیین شده پرداخت شده است و پیش بینی می شود این رقم به ۳۰۰ درصد مازاد بر سهمیه برسد.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه بیان کرد: تسهیلات لحاظ شده در زمینه اشتغال عشایر استان کرمانشاه ۳۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: از محل سایر تسهیلات از جمله بنده ب ماده ۵۲ و جبران خسارت خشکسالی تاکنون ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که این جدای از ۱۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده به عشایر مناطق زلزله زده است.

احمدی افزود: از ابتدای سال مجموع اعتبارات عمرانی تخصیص یافته ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که درصدد تکمیل این پروژه ها تا پایان سال هستیم.

کد مطلب 4514498

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