به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این پنج داور از روز پنجم اسفندماه کار بررسی 137 فیلم پویانمایی خارجی را آغاز می ‌کنند.



الیویه کاترین از داوران بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره پویانمایی تهران نماینده فرانسه در آسیفا و مسئول برگزاری روز جهانی پویانمایی است. او همچنین عضو هیئت مدیره انجمن فیلم پویانمایی فرانسه (افکا) است. نانسی مری، رئیس بخش فروش و بازاریابی اروپا و آفریقای مرکز ملی فیلم کانادا دیگر داور این بخش است.



اوتو آلدر موسس جشنواره بین‌المللی پویانمایی فانتوچ سوئیس، مدرس گروه پویانمایی کالج هنری اچ. جی. کی و مشاور و عضو هیئت انتخاب چند جشنواره در آلمان، استونی و فنلاند، دیگر داور بخش مسابقه بین‌الملل است. داور دیگر این بخش بوریووی داونیکوویچ (بوردو) از کشور کرواسی است. او عضو شورای جشنواره پویانمایی زاگرب، دبیر کل آسیفا (1994 تا 2000) و سازنده آثار انیمیشنی معروف است.



عبدالله علیمراد انیماتور مطرح ایرانی پنجمین عضو هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره پویانمایی است. آثار علیمراد در بیش از هشت جشنواره پویانمایی جهان جوایزی کسب کرده است. او همچنین مؤلف دو کتاب "نگاه" (چگونه فیلم بسازیم) و "روش‌های ساده متحرک سازی" است.