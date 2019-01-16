ماکرون: انگلیس بزرگترین بازنده برگزیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به رای دیروز پارلمان انگلیس مبنی بر مخالفت با توافق برگزیت، هشدار داد چنانچه انگلیس بدون حصول توافق، اتحادیه اروپا را ترک کند؛ بزرگترین بازنده این قائله خواهد بود.

وی در این باره افزود: آنها می‌گویند نخستین گزینه‌شان خروجِ بدون توافق است. این برای همه ترسناک است و نخستین بازنده نیز انگلیس خواهد بود.

ماکرون ادامه داد: دومین گزینه‌ای که البته من فکر می‌کنم انتخاب نهایی آنها خواهد بود رجوع به اتحادیه اروپا برای اصلاح توافق است.

وی افزود: اتحادیه اروپا به این قضیه نگاه می‌کند و شاید هم یکی دو مورد را تغییر دادیم حال آنکه فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد چرا که ما آنچه که در توان داشتیم برای توافق انجام دادیم و نمی توانیم منافع اروپایی‌ها را فدای حل مسائل داخلی انگلیس کنیم.

به گفته ماکرون، انتظار می‌رود که انگلیس برای بازمذاکره پیرامون توافق، از اتحادیه اروپا وقت بیشتری بگیرد.