  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۰۶

معاون سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری:

وام خود اشتغالی صنایع دستی به تمامی متقاضیان پرداخت می شود

وام خود اشتغالی صنایع دستی به تمامی متقاضیان پرداخت می شود

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، تمامی افرادی که متقاضی دریافت وام خود اشتغالی در رشته های مختلف صنایع دستی باشند به مرور از این تسهیلات برخوردار می شوند.

مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص پرداخت وام به متقاضیان در بخش صنایع دستی افزود: این وام در رشته هاش مختلف صنایع دستی به متقاضیان برای ایجاد کارگاههای خود اشتغالی و بنگاههای زود بازده پرداخت می شود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خاطر نشان کرد: متقاضیان باید برای دریافت وام خود اشتغالی در یکی از رشته های صنایع دستی از مهارت کافی برخوردار باشند و تا سقف 5 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

وی از ایجاد 400 هزار شغل در سال آینده در بخش صنایع دستی خبر داد و تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم برای ایجاد اشتغال در بخشها و رشته های مختلف صنایع دستی انجام شده و در سال آینده شاهد افزایش تعداد افراد شاغل در بخش صنایع دستی خواهیم بود .

قاسمی گفت: همچنین افزایش تعدد آموزش گیرندگان در هنرهای مختلف صنایع دستی نیز در دستور کار معاونت قرار دارد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات کافی این امر عملی شود. 

کد مطلب 451457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها