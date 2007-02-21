وام خود اشتغالی صنایع دستی به تمامی متقاضیان پرداخت می شود

مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص پرداخت وام به متقاضیان در بخش صنایع دستی افزود: این وام در رشته هاش مختلف صنایع دستی به متقاضیان برای ایجاد کارگاههای خود اشتغالی و بنگاههای زود بازده پرداخت می شود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خاطر نشان کرد: متقاضیان باید برای دریافت وام خود اشتغالی در یکی از رشته های صنایع دستی از مهارت کافی برخوردار باشند و تا سقف 5 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

وی از ایجاد 400 هزار شغل در سال آینده در بخش صنایع دستی خبر داد و تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم برای ایجاد اشتغال در بخشها و رشته های مختلف صنایع دستی انجام شده و در سال آینده شاهد افزایش تعداد افراد شاغل در بخش صنایع دستی خواهیم بود .

قاسمی گفت: همچنین افزایش تعدد آموزش گیرندگان در هنرهای مختلف صنایع دستی نیز در دستور کار معاونت قرار دارد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات کافی این امر عملی شود.