به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر، ابرهیم حقیقی طراح و مدیر هنری، عزیزالله حمیدنژاد کارگردان و فیلمنامه‌نویس، خسرو خسروشاهی صدا پیشه، عباس گنجوی تدوینگر و فاطمه معتمدآریا بازیگر، ۵ سینماگری‌ هستند که در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر مراسم بزرگذاشتی برای آنان برگزار می‌شود.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد ۱۳۲۸ طراح نشانه سیمرغ جشنواره فیلم فجر است. وی هفت دوره یعنی در دوره‌های دوم، سوم، نهم، دهم، پانزدهم، بیست‌وچهارم و سی‌ام طراح پوستر جشنواره فیلم فجر بوده است.

این هنرمند که سابقه طراحی بیش از ۷۰ پوستر فیلم‌های سینمایی را در کارنامه دارد، برای طراحی پوستر فیلم «تیک‌تاک» از چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر دیپلم افتخار دریافت کرد. همچنین لوح زرین و دیپلم افتخار ساخت آنونس را برای فیلم «جاده‌های سرد» در ششمین دوره جشنواره به‌دست آورد.

عزیزالله حمیدنژاد

عزیزالله حمیدنژاد کارگردان ۵۹ ساله سینما، سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیات داروان فیلم‌های اول و دوم را از دهمین‌دوره جشنواره برای ساخت «هور در آتش» دریافت کرد. او عضو هیات داوران بخش فیلم‌های اول در دوره‌های بیست‌وچهارم و سی‌ودوم و عضو هیات داوران مسابقه سینمای ایران در دوره یازدهم و همچنین از اعضای هیات انتخاب جشنواره در دوره سی‌ام بود.

خسرو خسروشاهی

خسرو خسروشاهی، دوبلور و مدیر دوبلاژ سرشناس ایرانی تاکنون سرپرست گویندگان بیش از ۸۶ فیلم سینمایی بوده است.

فاطمه معتمدآریا

فاطمه معتمدآریا بازیگر سرشناس سینما و متولد ۱۳۴۰ است. وی برای فیلم‌های «اینجا بدون من»، «گیلانه»، «زندگی»، «ریحانه» و «روسری آبی» نامزد دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شده بود. این بازیگر شناخته‌شده سینمای ایران برای بازی در فیلم‌های «همسر» و «یک بار برای همیشه» توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را به‌دست آورد. همچنین برای فیلم‌های «مسافران» و «برهوت» موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کند.

عباس گنجوی

عباس گنجوی تدوینگر با سابقه سینما و متولد ۱۳۲۰، در سومین دوره جشنواره فیلم فجر برای تدوین فیلم‌های «تاتوره» و «گل‌های داودی» موفق به کسب جایزه شد. او همچنین برای فیلم‌های «جایی برای زندگی»، «سرزمین خورشید»، «روسری آبی»، «کیمیا»، «جنگ نفتکش‌ها»، «دو فیلم با یک بلیت» و «جستجوگر» نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده بود.