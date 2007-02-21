نیروهای مسلح مخالف حذف کنکور نیستند / خرید سربازی در آینده متصور نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار بهمن کارگر ظهر امروز در جمع خبرنگاران بیان داشت: امسال 7600 نفر نیرو به طرح سرباز معلم تعلق گرفته که از این میان 3200 نفر دیپلم ، 1600 نفر فوق دیپلم ، 2700 نفر لیسانس و یکصد نفر نیز فوق لیسانس هستند.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ادامه داد: متقاضیان پس از مراجعه به آموزش و پرورش ، در مدت زمانی که مورد گزینش قرار می گیرند ، غیبت نمی خورند.

وی همچنین افزود: مشابه طرح سرباز معلم در نهضت سواد آموزی نیز وجود دارد.

کارگر در ادامه تاکید کرد: هم اکنون به هیچ وجه در داخل کشور سربازی فروخته نمی شود. خرید سربازی از سال 1380 متوقف شد و در آینده نیز متصور نیست.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی در ارتباط بامشکل های پیش آمده پس از برداشته شدن معافیت تحصیلی دیپلمه های فنی و حرفه ای و کارودانش ، اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده بین نظام وظیفه و دانشگاه آزاد ، مشکل کسانی که پیش از دی ماه ثبت نام کرده اند ، حل شده است.

وی با بیان اینکه از سال آتی اسامی قبول شدگان در دانشگاههای سراسری و آزاد به نظام وظیفه داده می شود، افزود: از این به بعد ، تنها قبول شدگان در کنکور از معافیت سربازی استفاده می کنند.

کارگر تصریح کرد: متولدان نیمه دوم 1366، 67 یا 68 اگر سال آینده در آزمون های سراسری یا آزاد پذیرفته شوند ، نیازی به گرفتن دفترچه آماده به خدمت ندارند .

رئیس سازمان نظام وظیفه همچنین از اینترنتی شدن تکمیل دفترچه آماده به خدمت از اردیبهشت 86 و اتصال 110 شهرستان به سیستمم مکانیزاسیون وظیفه عمومی خبرداد .

وی یادآور شد: در 10 ماهه امسال 19 باند جاعل با 372 نفر عضو دستگیر شده اند . از این میان 356 نفر غیر نظامی 8 نفر کارمند 5 نفر نظامی و 3 نفر از اعظای نیروی انتظامی بوده اند. این باندها توانسته بودند 385 فقره کارت و 630 پرونده پزشکی و 125 مهر را جعل کنند.

کارگر اعلام داشت: در سال 86 برخورد با مشمولان غائب تشدید می شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا همچنین از پیگیری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای بیمه تمامی سربازان و خانواده آنها در سال آینده خبر داد.