افشای تخلف فدراسیون فوتبال در یک قرارداد/ فراخوان مزایده صوری است

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: انتشار «فراخوان واگذاری تمامی فضاهای اسپانسری تیم های ملی و فرصت های درآمدزایی مبتنی بر هواداران» از سوی فدراسیون فوتبال چند هفته پس از آنکه یک موسسه حقوقی در نامه نگاری با بخش های مختلف درخواست همکاری کرده بود ابهاماتی را در این مورد ایجاد کرده است.

طبق روال قانونی و براساس اساسنامه فدراسیون فوتبال کلیه واگذاری‌ها در بخش‌های مختلف باید با برگزاری مزایده همراه باشد. اتفاقی که در حال حاضر فدراسیون به سمت آن رفته و علاوه بر انتشار فراخوان در سایت خودش، در روزنامه های کثیرالانتشار نیز این فراخوان را منتشر کرده است.

ابهامات در مورد این اقدام فدراسیون از آنجا مشکوک و قابل بررسی می شود که یک شرکت حقوقی اوایل دیماه سالجاری در نامه نگاری هایی که با برخی شرکت های بزرگ تبلیغاتی و حامیان مالی داشته، تاکید کرده است:

« با توجه به قرارداد فی مابین این موسسه و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با موضوع حمایت مالی از تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان در کلیه رده های سنی، بدینوسیله به استحضار می رساند تمام منافع و فرصت های تبلیغاتی موضوع قرارداد در تمام ابعاد در انحصار این موسسه می باشد.»

متن نامه ارسال موسسه حقوقی برای شرکت و درخواست همکاری

با وجود این نامه نگاری که روز سوم دیماه برای برخی شرکت ها صورت گرفته است، فدراسیون فوتبال روز 23 دیماه فراخوان مزایده واگذاری اسپانسری تیم های ملی را منتشر کرده است. با این حال مسئولان فدراسیون تاکنون پاسخ درست و روشنی در این مورد نداشته اند.

فراخوان منتشر شده در سایت فدراسیون فوتبال

هدایت الله ممبینی عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال پس از انتشار خبر عقد قرارداد فدراسیون با یک موسسه حقوقی در گروه ورزشی خبرگزاری مهر حاضر به تایید و یا تکذیب این موضوع نشد.

ممبینی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به این پرسش که چرا اطلاعاتی در مورد این قرارداد منتشر نشده است، گفت: الان زمان صحبت در این باره نیست. بعدا صحبت می کنیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا توافق صورت گرفته را تایید می کنید؟ تصریح کرد: بگذارید بعدا. اگر اسپانسر بگیریم رسما اعلام می شود.

این اظهار نظر عضو هیات رئیسه ابهامات را افزایش می دهد و سوالات بی پاسخی را مطرح می کند.

نخستین سوال این است که آیا ادعای این موسسه حقوقی مبنی بر عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال درست است یا نه؟ با توجه به نامه هایی که از سوی این موسسه برای چند شرکت ارسال و طی آن درخواست همکاری شده است، بعید به نظر می رسد که یک موسسه حقوقی بدون قرارداد با فدراسیون فوتبال اقدام به چنین کاری کرده باشد.

پرسش دوم این است که اگر فدراسیون فوتبال با این موسسه قرارداد بسته است، اول اینکه چرا بدون سروصدا و پنهانی بوده و دوم اینکه اگر چنین قراردادی منعقد شده چرا حدود 20 روز بعد فدراسیون اقدام به انتشار فراخوان و مزایده کرده است؟

در این موضوع دو حالت وجود دارد؛ یا فدراسیون فوتبال با این موسسه قرارداد بسته و حق انحصاری تبلیغات را به آن داده است یا اینکه چنین قراردادی منعقد نشده و موسسه حقوقی ادعای درستی نکرده است.

اگر قراردادی منعقد شده چرا به طور رسمی اعلام نشده و مزایده ای هم برای آن برگزار نشده است؟ اگر قراردادی منعقد نشده چرا فدراسیون فوتبال در مورد نامه نگاری های این موسسه و ادعایی که داشته سکوت کرده و اجازه داده این موسسه از عنوان «فدراسیون فوتبال» و «حق انحصاری» به سود خودش استفاده کند؟