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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان:

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دانشگاه تیپ یک کشوری است

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دانشگاه تیپ یک کشوری است

زنجان-رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان با اشاره به رشد استان زنجان در حوزه بهداشت و درمان، گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دانشگاه تیپ یک کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش صبح چهارشنبه در اختتامیه عکس سلامت روان، در جمع خبرنگاران، به پیشرفت حوزه بهداشت و درمان استان زنجان طی چهل سال گذشته اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب تنها دوبیمارستان شفیعیه و شهناز وجود داشت ولی امروز ۱۱ بیمارستان در استان وجود دارد. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد تخت‌های بیمارستانی در استان زنجان نسبت به سال ۵۷ رشد داشته است  و تعداد تخت‌های بیمارستانی از ۱۶۵ تخت به  بیش از هزار و ۷۰۰ تخت رسیده است. 

قزلباش به مرگ‌ومیر مادران در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و افزود: مرگ‌ومیر مادران در روستاهای استان زنجان به صفر رسیده است.

وی تأکید کرد: در استان زنجان پوشش شهری در مراکز بهداشتی ۱۰۰ درصد است و در مناطق حاشیه‌نشین و کم برخوردار مراکز درمانی و بهداشتی توسعه‌ یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: قبل از انقلاب جمعیت پزشکان استان زنجان در کل ۵۰ نفر بود ولی خوشبختانه امروزه بیش از هزار پزشک در تخصص‌های مختلف در استان وجود دارد. 

قزلباش ابراز کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دانشگاه تیپ یک کشوری است و در ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی خوب درخشیده است. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر  خدمات درمانی در نقاط مختلف استان زنجان توسعه‌ یافته است، ابراز کرد: تعداد مطلب‌های پزشکی و دندانپزشکی استان زنجان یک هزار مورد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: حوزه بهداشت و درمان استان زنجان باوجود کمبود منابع مالی در حوزه درمان توسعه خوبی داشته و زیرساخت‌های  خوبی در این حوزه وجود دارد.

کد مطلب 4514595

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