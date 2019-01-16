به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش صبح چهارشنبه در اختتامیه عکس سلامت روان، در جمع خبرنگاران، به پیشرفت حوزه بهداشت و درمان استان زنجان طی چهل سال گذشته اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب تنها دوبیمارستان شفیعیه و شهناز وجود داشت ولی امروز ۱۱ بیمارستان در استان وجود دارد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد تختهای بیمارستانی در استان زنجان نسبت به سال ۵۷ رشد داشته است و تعداد تختهای بیمارستانی از ۱۶۵ تخت به بیش از هزار و ۷۰۰ تخت رسیده است.
قزلباش به مرگومیر مادران در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و افزود: مرگومیر مادران در روستاهای استان زنجان به صفر رسیده است.
وی تأکید کرد: در استان زنجان پوشش شهری در مراکز بهداشتی ۱۰۰ درصد است و در مناطق حاشیهنشین و کم برخوردار مراکز درمانی و بهداشتی توسعه یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: قبل از انقلاب جمعیت پزشکان استان زنجان در کل ۵۰ نفر بود ولی خوشبختانه امروزه بیش از هزار پزشک در تخصصهای مختلف در استان وجود دارد.
قزلباش ابراز کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دانشگاه تیپ یک کشوری است و در ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی خوب درخشیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خدمات درمانی در نقاط مختلف استان زنجان توسعه یافته است، ابراز کرد: تعداد مطلبهای پزشکی و دندانپزشکی استان زنجان یک هزار مورد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: حوزه بهداشت و درمان استان زنجان باوجود کمبود منابع مالی در حوزه درمان توسعه خوبی داشته و زیرساختهای خوبی در این حوزه وجود دارد.
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