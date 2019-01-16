علی دولتیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اواخر وقت امروز چهارشنبه سامانه بارشی و سرد وارد استان خواهد شد که منجر به کاهش دمای هوا بین ۱۰ تا ۱۵ درجه میشود.
وی افزود: با ورود این سامانه بارندگیهای قابل توجهی در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود و طی آن میزان بارش باران در مناطق شمالی به پنج تا هشت میلیمتر و در مناطق مرکزی و جنوبی به هشت تا ۱۵ سانتیمتر برف خواهد رسید.
مدیرکل هواشناسی استان یادآور شد: طی امروز در مناطقی از استان به مانند مشگینشهر، گرمی، نیر، سرعین و اردبیل وزش باد شدید تداوم یافته و سرعت تندباد بین ۶۱ تا ۷۲ کیلومتر بر ساعت در نوسان خواهد بود.
دولتیمهر از افزایش نسبی دمای اردبیل در روز چهارشنبه به دلیل وزش بادهای جنوبی خبر داد و افزود: با تداوم تندباد و وجود برف در جادهها و گردنههای استان، شاهد کولاک برف در بسیاری از مناطق خواهیم شد.
وی اضافه کرد: با آغاز بارشها مسافران از انجام سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و همچنین شهروندان توقف عملیات عمرانی به ویژه بتن ریزی را از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: در این مدت بازدید مکرر و تنظیم دمای انبارها، دامداریها، مرغداری و گلخانهها ضروری بوده و از همراه داشتن زنجیر چرخ در گردنهها و محورهای مواصلاتی استان نیز نباید غفلت کرد.
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