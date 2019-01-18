احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح استانی شدن انتخابات مجلس اظهار داشت: با این طرح موافق هستم زیرا وکلای ملت باید به وظایف قانونگذاری و نظارت خود که در قانون اساسی مشخص شده است، بپردازند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر وکلای ملت فقط ۱۰ درصد به وظایف مصرح خود در قانون اساسی می‌پردازند و ۹۰ درصد کارهای آنها مربوط به حل مشکل حوزه‌های انتخابیه‌شان است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس دچار روزمرگی شده و از وظایف اصلی خود عقب مانده است. نمایندگان ناچارند در عزل و نصب بخشداران و موضوعات مربوط به حوزه‌های انتخابیه مداخله کنند و برای جذب بودجه برای حوزه‌های انتخابیه تلاش کنند.

آزادیخواه تأکید کرد: برخی از کارهایی که نمایندگان انجام می دهند، عبث و بیهوده است و استانی شدن انتخابات کمک می‌کند که نمایندگان وظایف اصلی خود را انجام دهند.