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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

آزادیخواه در گفتگو با مهر:

استانی شدن انتخابات نمایندگان مجلس را از کارهای بیهوده دور می‌کند

استانی شدن انتخابات نمایندگان مجلس را از کارهای بیهوده دور می‌کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه برخی از کارهایی که نمایندگان انجام می‌دهند، عبث و بیهوده است، گفت: استانی شدن انتخابات موجب انجام وظایف اصلی نمایندگان می‌شود.

احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح استانی شدن انتخابات مجلس اظهار داشت: با این طرح موافق هستم زیرا وکلای ملت باید به وظایف قانونگذاری و نظارت خود که در قانون اساسی مشخص شده است، بپردازند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر وکلای ملت فقط ۱۰ درصد به وظایف مصرح خود در قانون اساسی می‌پردازند و ۹۰ درصد کارهای آنها مربوط به حل مشکل حوزه‌های انتخابیه‌شان است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس دچار روزمرگی شده و از وظایف اصلی خود عقب مانده است. نمایندگان ناچارند در عزل و نصب بخشداران و موضوعات مربوط به حوزه‌های انتخابیه مداخله کنند و برای جذب بودجه برای حوزه‌های انتخابیه تلاش کنند.

آزادیخواه تأکید کرد: برخی از کارهایی که نمایندگان انجام می دهند، عبث و بیهوده است و استانی شدن انتخابات کمک می‌کند که نمایندگان وظایف اصلی خود را انجام دهند.

کد مطلب 4514616

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
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      پاسخ
      این مجلس بی کفایت باید به توپ بسته شود البته به توپ انتقاد و بی کفایتی نه از توپ های محمد علیشاهی

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