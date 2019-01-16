پایان دورچهارم مسابقات شطرنج تاتااستیل با صعود مقصودلو به رده سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شطرنج تاتااستیل که از شنبه در هلند آغاز شد، با برگزاری دیدارهای دور چهارم پیگیری شد.

پرهام مقصودلو نماینده ایران در این رقابت ها است که در جدول دوم با سیزده شطرنجباز دیگر رقابت می کند. این شطرنجباز کشورمان در دور چهارم این مسابقات به مصاف «آندری اسیپنکو» از روسیه رفت و مقابل این شطرنجباز به تساوی ۰.۵ بر ۰.۵ دست یافت.

این نتیجه در حالی برای مقصودلو به دست آمد که وی به واسطه دیگر نتایج کسب شده در این دور از مسابقات به رده سوم جدول رده بندی گروه دوم صعود کرد.

به گزارش مهر، این برای نخستین بار است که یک شطرنجباز ایرانی در رقابت های معتبر تاتااستیل شرکت می کند. مقصودلو از سوی فیده به حضور در این مسابقات دعوت شد.

اولین دوره مسابقات تاتااستیل سال ۱۹۳۸ برگزار شد. این رقابت ها همه ساله به میزبانی هلند پیگیری شد. رقابت های امسال هشتاد و یکمین دوره مسابقات تاتااستیل به حساب می آید که تا ۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.