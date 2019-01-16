به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی حسین جعفری، گفت: امسال ۲۱ تن انواع فرآوردههای زنبورعسل در استان زنجان تولید شد که از این میزان بیش از یک هزار و ۷۷ تن آن عسل بوده است.
وی اظهار کرد: زنبورداران استان ۱۶ هزار و ۳۴۳ کیلوگرم موم، یک هزار و ۱۲۸کیلوگرم بره موم و ۳ هزار و ۶۶۶ کیلوگرم گرده گل و ۹۷ کیلوگرم ژل رویال در استان تولید کردهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تولید عسل استان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.
جعفری تأکید کرد: بر اساس سرشماری مهرماه سال جاری، ۱۱۱ هزار و ۶۹۱کندوی زنبورعسل در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۲۷۰ کندو بومی و مابقی مدرن بوده است.
وی افزود: هماکنون هزار و ۷۳۳ نفر دراستان مشغول زنبورداری هستند که از این تعداد ۸۷۰ نفر بهصورت ثابت و شغل اصلی به آن میپردازند و استان زنجان ۲ هزار و ۲۵۲ زنبورستان دارد.
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