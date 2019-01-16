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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

۲۱ تن انواع فرآورده‌های زنبورعسل در استان زنجان تولید شد

۲۱ تن انواع فرآورده‌های زنبورعسل در استان زنجان تولید شد

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال ۲۱ تن انواع فرآورده‌های زنبور عسل در استان زنجان تولید شد که از این میزان بیش از یک هزار و ۷۷ تن آن عسل بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی حسین جعفری، گفت: امسال ۲۱ تن انواع فرآورده‌های زنبورعسل در استان زنجان تولید شد  که از این میزان بیش از یک هزار و ۷۷ تن آن عسل  بوده است. 

وی اظهار کرد: زنبورداران استان  ۱۶ هزار و ۳۴۳ کیلوگرم موم، یک هزار و ۱۲۸کیلوگرم بره موم و ۳ هزار و ۶۶۶ کیلوگرم گرده گل و ۹۷ کیلوگرم ژل رویال در استان تولید کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تولید عسل استان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.

جعفری تأکید کرد: بر اساس سرشماری مهرماه سال جاری،  ۱۱۱ هزار و ۶۹۱کندوی زنبورعسل در استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۲۷۰ کندو بومی و مابقی مدرن بوده است.

وی افزود: هم‌اکنون هزار و ۷۳۳ نفر دراستان مشغول زنبورداری هستند که از این تعداد ۸۷۰ نفر به‌صورت ثابت و شغل اصلی به آن می‌پردازند و استان زنجان ۲ هزار و ۲۵۲ زنبورستان دارد.

کد مطلب 4514665

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