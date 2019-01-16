همیارهای مشاور سبب پویایی دانش آموزان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی صبح چهارشنبه در همایش همیار مشاور با بیان اینکه این همایش چارچوب های تشکل ساختارمند در آموزش و پرورش را تداعی می کند اظهار داشت: آموزش و پرورش از یک ویژگی ها و مشخص های خاصی برخوردار است و تشکل ها به عنوان یک نهال در مدارس در حال شکل گیری و به حمایت جدی نیازمند است.

وی افزود: باید فرصت و ویژگی هایی خاصی که سبب پویایی تشکل های دانش آموزی می شود شناسایی و تقویت شود و برای این منظور از تلاش های همه همکاران قدردانی می شود.

شکوهی یادآور شد: ما به دنبال آن هستیم تشکل های دانش آموزی تقویت شود و باید بخش های مختلف در این زمینه همکاری داشته باشند.

مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: معلمان مسئولیت اجتماعی زیادی دارند و از سرمایه اجتماعی فرهنگیان باید بهره گیری زیادی شود.