به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضمن اعلام این خبر گفت: "امسال در جشنواره پویانمایی تهران 325 سانس نمایش در پنج سالن به نمایش آخرین آثار پویانمایی ایرانی و خارجی اختصاص دارد."



مهدی باقری افزود: "در چهار سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون و در سالن نمایش دانشکده صدا و سیما به طور همزمان آثار بخش‌های مختلف جشنواره پویانمایی به نمایش درمی آیند.علاقمندان می‌توانند در پنج روز برگزاری جشنواره پویانمایی تهران بیش از 400 اثر حاضر در جشنواره را ببینند. به دلیل استقبال گسترده در دوره‌های پیش، امسال ظرفیت سالن‌های نمایش جشنواره به 2130 صندلی افزایش یافته است."



سینما کانون با داشتن تجهیزات پیشرفته صوتی و تصویری از روز ششم تا دهم اسفند دو سانس صبح خود را به نمایش رایگان آثار پویانمایی راهیافته به بخش مسابقه اختصاص داده که مسئولان مدارس می‌توانند با هماهنگی قبلی دانش آموزان را به تماشای این فیلم‌ها بیاورند. نمایش شش فیلم بلند پویانمایی برگزیده جشنواره‌های معتبر جهانی از دیگر ویژگی‌های این دوره جشنواره پویانمایی است.