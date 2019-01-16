مدیران استان تهران جلسات غیرضروری را بعدازظهر برگزار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی صبح چهارشنبه در شورای اداری پردیس که با حضور برخی از اعضا مجمع نمایندگان استان تهران و جمع دیگری از مسئولین برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز وظیفه ما با وجود دشمنان انقلاب سنگین تر است و مسئولین باید برنامه ریزی کنند و در بین مردم باشند و به خواسته های مردم گوش کنند و صدای مردم را بشنوند.

وی با بیان این که باید جوانان در اجرای برنامه ها دخیل باشند، گفت: می بایست، طرح ها نو و جوان پسند باشد، برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باید خواب های دشمنان انقلاب را برهم بزند.

معاون استاندار تهران رسیدگی به واحدهای تولیدی این استان را وظیفه مسئولین دانست و گفت: مسئولان باید وقت بیشتری برای حل معضل واحدهای تولیدی بگذارند و نباید با این برهه زمانی که داریم، حتی یک کارگر بیکار شود و باید مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی از طریق شهرستان حل شود و اگر نشد، سپس به استان ارجاع شود.

حسن بیگی با بیان این که سر لوحه برنامه دولت رسیدگی به اشتغال است، گفت: تکریم ارباب رجوع نیز از اهم موضوعات است، که باید در نظر گرفته و شان مردم حفظ شود و مردم پشت درب اتاق های مسئولین نمانند و جلسات غیر ضروری حداکثر در شیفت بعد از ظهر برگزار شود.

وی شاخص مدیران در نظام جمهوری اسلامی را امانتداری و مردم داری دانست و افزود: پس از انتصاب مدیرعامل جدید شرکت عمران پردیس بخش بزرگی از مشکلات مردم در این حوزه رفع شده، که جای تقدیر دارد.

