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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

معاون استاندار تهران:

مدیران استان تهران جلسات غیرضروری را بعدازظهر برگزار کنند

مدیران استان تهران جلسات غیرضروری را بعدازظهر برگزار کنند

پردیس- معاون استاندار تهران از مدیران این استان خواست، جلسات غیرضروری را بعدازظهر برگزار کنند و در ساعات اداری بیشتر پاسخگوی مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی صبح چهارشنبه در شورای اداری پردیس که با حضور برخی از اعضا مجمع نمایندگان استان تهران و جمع دیگری از مسئولین برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز وظیفه ما با وجود دشمنان انقلاب سنگین تر است و مسئولین باید برنامه ریزی کنند و در بین مردم باشند و به خواسته های مردم گوش کنند و  صدای مردم را بشنوند.

وی با بیان این که باید جوانان در اجرای برنامه ها دخیل باشند، گفت: می بایست، طرح ها نو و جوان پسند باشد، برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باید خواب های دشمنان انقلاب را برهم بزند.

معاون استاندار تهران رسیدگی به واحدهای تولیدی این استان را وظیفه مسئولین دانست و گفت: مسئولان باید وقت بیشتری برای حل معضل واحدهای تولیدی بگذارند و نباید با این برهه زمانی که داریم، حتی یک کارگر بیکار شود و باید مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی از طریق شهرستان حل شود و اگر  نشد، سپس به استان ارجاع شود.

حسن بیگی با بیان این که سر لوحه برنامه دولت رسیدگی به اشتغال است، گفت: تکریم ارباب رجوع نیز از اهم موضوعات است، که باید در نظر گرفته و شان مردم حفظ شود و مردم پشت درب اتاق های مسئولین نمانند و جلسات غیر ضروری حداکثر در شیفت بعد از ظهر برگزار شود.

وی شاخص مدیران در نظام جمهوری اسلامی را امانتداری و مردم داری دانست و افزود: پس از انتصاب مدیرعامل جدید شرکت عمران پردیس بخش بزرگی از مشکلات مردم در این حوزه رفع شده، که جای تقدیر دارد.
 

کد مطلب 4514684

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