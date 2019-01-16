محمدعلی خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اگر مسئولین وزارت نفت به مقداری که آمریکا مجوز داده است اکتفا بکنند و تلاشی خارج از این چارچوب برای صادرات انجام ندهند که در این صورت فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت محقق نمی شود و در حد ۸۰۰-۷۰۰ هزار بشکه صادرات خواهیم داشت. با عرضه نفت در بورس می توان به ظرفیت صادرات نفت کشور اضافه شود؛ البته باید در آن زمینه خیلی جدیتر عمل کنیم.
مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت با اشاره به کسری بودجه دولت در سال ۹۸ درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی گفت: قیمت مشخص شده در بودجه ۵۴ دلار است اما با توجه به روند نزولی قیمت الان قیمت ۵۰ دلار است. اخیراً اوپک و چند کشور غیر اوپک با هم تصمیمی گرفتند مبنی بر اینکه ۱.۲ میلیون بشکه در روز از تولید خود کم کنند، اگر این اجرایی شود ما نباید نگران کاهش قیمت باشیم. اما نکتۀ اصلی درباره کاهش درآمد بودجه به کاهش مقدار صادرات نفت مربوط می شود.
وی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور صادرات نفت ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است، افزود: اگر مسئولین وزارت نفت به مقداری که آمریکا به نفت ایران مجوز و معافیت داده است اکتفا کنند و همین مقدار صادر کنند و تلاشی خارج از این چارچوب برای صادرات انجام ندهند ، در این صورت فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه محقق نمی شود و در حد ۸۰۰-۷۰۰ هزار بشکه آنهم در صورتی که خریداران نفت ایران در چارچوب این مجوز، صد در صد بیایند و عمل کنند، محقق خواهد شد.
اگر به معافیتها اکتفا کنیم، ۷۰۰ هزار بشکه هم نمیتوانیم بفروشیم
خطیبی ادامه داد: اما در صورتی که مانند تحریمهای قبلی، این ۸۰۰-۷۰۰ هزار بشکه معافیت آمریکا، کف فرض شود نه سقف صادرات، و وزارت نفت سعی کند خیلی بیشتر از اینها عمل کند، میتواند میزان صادرات نفت را افزایش دهد. باید با تلاش، کوشش، ابتکار و تمهیدات، بیشتر صادر کنیم و تنها به معافیتهای آمریکا اکتفا نکنیم.
مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت دربارۀ موقتی یا دائمی بودن معافیتهای آمریکا اظهارداشت: معافیتی که از سوی آمریکا در نظر گرفته شده، برای ۶ ماه است. اگر چنانچه این معافیت را تمدید نکنند وضع خوبی نخواهیم داشت و در فروش همین ۷۰۰-۸۰۰ هزار بشکه هم تردید وجود دارد.
خطیبی تاکید کرد: وزارت نفت نباید منتظر این مجوزها باشد. جنگ اقتصادی همین است که ما به چارچوبهایی که دشمن تعیین میکند خیلی قانع نباشیم، خودمان چارچوب تعیین کنیم، خودمان هدفگذاری کنیم، خودمان اهدافی را که درنظرگرفتیم، محقق کنیم. در غیر اینصورت ماحصل کار، به نتایجی که دشمن میخواهد منتهی میشود.
در تحریم قبلی چه کردیم؟
وی در ادامه به ابتکاراتی که میتوان برای دورزدن تحریمها بکار برد،اشاره کرد و گفت: در این زمینه بحثهای زیادی انجام شده است و رسانهای کردن آنها خیلی درست نیست. ولی ما سابقۀ تحریمهای قبل را داریم. در مجوزهای تحریمهای قبلی، میزان صادرات نفت ایران در هر بازه زمانی را ۲۰ درصد کم میکردند تا به صفر برسانند. عملکرد ما نه تنها کم نشد بلکه در آن برهه ما توانستیم صادرات را ۲ برابر کنیم. این تجربیات و سوابق را داریم و با استفاده از آنها میتوانیم در این چارچوبها عمل کنیم. ما نباید بنشینیم و ببینیم که دشمن برای ما چه چیز تعیین میکند و ما همان را عمل کنیم. ما باید خارج از این چارچوبها عمل کنیم و فرض کنیم که دشمن اصلاً مجوز نداده است.
خطیبی با اشاره به ضرورت عبور از خام فروشی گفت: مشکلات فروش فرآورده از نفت خام کمتر است. در فرصتی که ما داشتیم، میتوانستیم قرارداد ببندیم، ظرفیت اجاره کنیم، پالایشگاه اجاره کنیم. این راهکارها وجود دارد و آنقدر هم ما دست بسته نیستیم. مهم این است که به این قضیه اعتقاد داشته باشیم؛ عزم وجود داشته باشد؛ وارد این چارچوب شکنی بشویم و در فضاهای جدیدی که وجود دارد، عمل کنیم.
مجلس در رقم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ تجدیدنظر کند
وی تصریح کرد: چنانچه مجلس احساس میکند چنین عزمی وجود ندارد و ریسک فروش نفت بالاست، و طبیعتا بودجه را با چالش جدی مواجه میکند، باید در مورد میزان فروش نفت که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده، تجدیدنظر کند.
عرضه نفت در بورس ظرفیت صادرات نفت را افزایش میدهد
مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت در مورد فروش در قالب خارج از مجوزهای تحریمی تصریح کرد: با عرضه نفت در بورس میتوان به ظرفیت صادرات نفت کشور اضافه کرد. اما برای مدتی عرضۀ نفت در بورس متوقف شد. ظاهراً برای عرضه دوباره، مجوز داده شده است. بورس دارد مراحل تکاملیاش را طی میکند. باید در این زمینه خیلی جدیتر عمل کنیم. البته راهکارهای دیگری هم برای افزایش میزان صادرات وجود دارد. افزایش میزان صادرات نفت کشور بستگی به ابتکار، تلاش و کوشش دارد.
باید ریسک را از مشتریهایمان برداریم
وی تصریح کرد: باید از تمام راهکارها برای دور زدن تحریمهای نفتی استفاده کنیم، تلاش و کوشش کنیم، ریسک را از مشتریهایمان برداریم، به آنها اطمینان خاطر بدهیم که بیایند و بیشتر از معافیتها نفت خریداری کنند؛ باید برای آنها مشوق قرار دهیم. راهکارهایی وجود دارد که ما باید به آنها عمل کنیم. مهمتر از همه این است که باید عزمش وجود داشته باشد.
وزارت نفت و شرکت ملی نفت به معافیت آمریکا بسنده کردهاند
خطیبی در پایان درباره اقدامات شرکت ملی نفت برای غلبه بر تحریمهای نفتی گفت: متاسفانه بررسی خروجیهای عملکرد وزارت نفت و شرکت ملی نفت نشان میدهد که آنها فعلاً به حدی که معافیتهای آمریکا مجوز داده، اکتفا کردهاند. البته گزارشهای رسمی را ندیدهام ولی گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که صادرات ما کاهش قابل ملاحظهای پیداکرده است.
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