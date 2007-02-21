به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده کل پاسداران انقلاب اسلامی که پیش از ظهر امروز در جشنواره علمی تحقیقاتی سلمان فارسی سپاه سخن می گفت، اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس و سرنوشت سازی از نظر تغییر و تحول در منطقه و بین الملل قرارگرفته که به فرمایش مقام معظم رهبری و تلاش های قوای سه گانه، در حال حاضرتلاش می کند تا در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله و همچنین دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای که حق ملت ایران است ، گام بردارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در یکی از عظیم ترین تحولات علمی، سیاسی خود یعنی دستیابی کامل به فناوری صلح آمیز هسته ای قرار دارد، تاکید کرد: ما درمعرض یک آزمون تاریخی وعلمی و در مصاف با سلطه نظام جهانی آمریکا قرار گرفته ایم.

به گفته سرلشگر صفوی، هنربالای مسئولان سیاسی و نظامی کشور، عبورهنرمندانه از چند گردنه خطرناک است، ما باید تلاش کنیم تا از مسائل سیاسی، علمی، اقتصادی و دفاعی امنیتی همزمان عبور کنیم، ما باید تلاش کنیم تا با درایت ورهبری رهبر معظم انقلاب و دولتمردان کشورمان از حساسیتی که در منطقه وجود دارد به درستی عبور کنیم.

سردارصفوی درادامه افزود: سپاه پاسداران با تدبیر، استراتژی دفاع همه جانبه و دکترین آمادگی کامل نیروهای 5 گانه خود را با برگزاری رزمایش های 1 و 2 پیامبر اعظم و رزمایش تخصصی نیروی زمینی سپاه با نام اقتدار 85 به استعداد بیست تیپ در 16 استان و حدود 800 کیلومتر مربع پی می گیرد و اکنون در آمادگی کامل به سر می برند.

وی گفت : نیروهای مسلح ازجمله سپاه پاسداران باید آمادگی کامل دفاع در مقابل هر گونه تهاجم و شرایط احتمالی بحران را داشته باشد و از هوشیاری و اطلاعات بالایی برخوردار باشند چرا که آمریکا و تیم حاکم غیر قابل پیش بینی هستند، دولتمردان آمریکا درحال صف بندی سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی به ایران اسلامی و کشورهای خاور میانه است که باید در این زمینه از هوشیاری کاملی برخوردار باشیم.

سردار صفوی گفت : دولتمردان کاخ سفید باید بدانند که دیگر آمریکا قدرت اول نیست، زیرا قدرت های دیگری همچون روسیه، چین، هند و ایران در حال شکل گیری است.

وی تصریح کرد: به لطف خدا و درایت و رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی ایران در حال تغییر و تحول بزرگی است به گونه ای که در حال حاضر ایران قطب اول منطقه است ولی با این حال باید شرایط منطقه را کاملا متوجه باشیم و وضعیت خود را در جهان به درستی مشخص کنیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه توضیح داد : انقلاب زنده است، نیروهای مسلح در حال بالندگی و رشد هستند و به لطف خدا کشور بزگ ایران اینک در منطقه حرف وآخر را می زند، آمریکا باید بداند که بدون در نظر گرفتن منافع و امنیت ایران دیگر نمی تواند ساختار ضد امنیتی در منطقه مخصوصا ایران را ساماندهی کند.

سردار سرلشکر پاسدار صفوی در بخش دیگری از سخنانش به انتظارات سپاه از نخبگان، پژوهشگران و فرماندهان ارشد این ارگان اشاره کرد وگفت : ما باید تلاش کنیم تا درراستای سند چشم انداز بیست ساله کشورو دستیابی به پایگاه های علمی تحقیقاتی در تمام حوزه های کنونی خصوصا دفاعی و امنیتی حرکت کند.

وی گفت: ما امروز توانسته ایم درحوزه دفاعی و پدافند هوایی به پیشرفت های شگرفی دست پیدا کنیم ولی با این حال باید تلاش کنیم تا به درجات بالاتر دست پیدا کنیم.

فرمانده سپاه پاسداران گفت: امروزه به همت شما دانشمندان و محققان نظامی ما توانسته ایم در زمین هوا فضا و هواپیما منطقه را برای دشمن نا امن کنیم به گونه ای که دشمن با داشتن تجهیزات مدرن دیگر همچون گذشته توان حمله هوایی به مرزهای کشور را ندارد.

وی همچنین برقراری ارتباط توانمند وهدفمند دانشگاه ونیروهای مسلح را از دیگر برنامه های نیروهای مسلح از جمله سپاه خواند و گفت: ما باید تلاش کنیم تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل بتوانیم به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کنیم.

سردار سرلشکر صفوی بهره گیری از سازمان بسیج و اساتید و دانشجویان برای پروژه های کاربردی نیروهای مسلح، برطرف کردن، ضعف های نیروهای مسلح و پاسخگویی در برابر تهدیدهای قدرت های نابرابر را از دیگر برنامه های سپاه پاسداران عنوان کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران در پایان تدوین و تهیه برنامه های سپاه در راستای سند چشم انداز بیست ساله، کنترل توانمند و هدفمند با دانشگاه ها، ایجاد شبکه هوشمند تحقیقات سپاه، نیروهای مسلح برای جلوگیری از دوباره کاری و صرفه جویی هزینه های اضافی، توسعه و گسترش تحقیقات در رده های بالای فرماندهی عملیاتی در سه سال آینده، بهره گیری از ظرفیت های بازسازی و تعمیراتی، خود اتکایی نیمه صنعتی پروژه های خاتمه یافته و آماده تحویل وزارت دفاع، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت اعتلای برنامه های سپاه با بهره گیری از ظرفیت های اساتید و ارتقاء فناوری نوین و هوشمند سیستم های اطلاعاتی در صنعت هوافضا ، الکترونیک و پدافند هوایی را از برنامه های تحقیقاتی پژوهشی آتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر شمرد.

به گزارش خبرنگارمهر، درپایان این مراسم به محققان، پژوهشگران و حامیان برگزیده تحقیقات دفاعی سپاه لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.