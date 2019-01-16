کمبود امکانات بهداشتی شهرستان های تهران نسبت به دیگر مناطق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل سروش پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری پردیس که با حضور محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران، شکرالله حسن بیگی معاون استاندار تهران و جمع دیگری از نمایندگان مجلس برگزار شد، طی سخنانی با بیان این که مسئولین پردیس برای حل مشکلات این شهرستان هم دلی و همکاری دارند، گفت: بسیاری از شهرستان ها و مناطق کشور از نظر امکانات بهداشتی و درمانی از اسلامشهر، شمیرانات و پردیس برخوردارتر است.

وی گفت: باید مسئولین همان طور که به دیگر مناطق کشور رسیدگی می کنند، به شهرستان های اطراف تهران نیز توجه کنند، ما در بسیاری از موارد، در خود تهران نیز نسبت به دیگر مناطق کشور عقب ماندگی می بینیم.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران از تلاش و رایزنی نمایندگان این مجمع برای رفع محرومیت های بهداشتی شهرستان های اطراف تهران خبر داد و گفت: مسئولان وزارت بهداشت وعده دادند، اوایل سال ۹۸ عملیات اجرایی بیمارستان بعدی پردیس را آغاز کنند.