۳۰ نقطه پر تصادف در زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه کارگروه ترافیک در جمع خبرنگاران، از شناسایی ۳۰ نقطه پر تصادف و حادثهخیز در استان زنجان خبر داد و گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری نسبت به ایمنسازی این نقاط برنامه لازم را تدوین کرده است.
وی اظهار کرد: توجه به ایمنسازی نقاط پر تصادف باعث کاهش تصادفات رانندگی میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان به وقوع تصادفات درونشهری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماه امسال ۲۹ نفر براثر تصادفات درونشهری جان خود را از دست دادند، تصادفات فوتی درونشهری زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش دارد و در ۹ ماه سال گذشته ۲۲ نفر براثر تصادفات درونشهری فوت شدند.
شیرمحمدی تأکید کرد: علت بیشتر تصادفات درونشهری در استان زنجان عدم توجه به جلو، سبقت غیرمجاز و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.
وی افزود: رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه کرده و یا اینکه بچه به بغل رانندگی میکنند که این امر از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات است.
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