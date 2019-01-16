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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان:

۳۰ نقطه پر تصادف در زنجان شناسایی شده است

۳۰ نقطه پر تصادف در زنجان شناسایی شده است

زنجان-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از شناسایی ۳۰ نقطه پر تصادف و حادثه خیز در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه کارگروه ترافیک در جمع خبرنگاران، از شناسایی ۳۰ نقطه پر تصادف و حادثه‌خیز در استان زنجان خبر داد و گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری نسبت به ایمن‌سازی این نقاط برنامه‌ لازم را تدوین کرده است. 

وی اظهار کرد: توجه به ایمن‌سازی نقاط پر تصادف باعث کاهش تصادفات رانندگی می‌شود. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان به وقوع تصادفات درون‌شهری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماه امسال ۲۹  نفر براثر تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست دادند، تصادفات فوتی درون‌شهری زنجان  نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش دارد و  در ۹ ماه سال گذشته ۲۲ نفر براثر تصادفات درون‌شهری فوت شدند. 

شیرمحمدی تأکید کرد: علت بیشتر تصادفات درون‌شهری در استان زنجان  عدم توجه به جلو، سبقت غیرمجاز و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی افزود: رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه کرده  و یا اینکه بچه به بغل رانندگی می‌کنند که این امر از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات است.

کد مطلب 4514709

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