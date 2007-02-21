بررسی طرح کنکور در صحن علنی مجلس به سال آینده موکول شد / 90 درصد نظرات وزارت علوم تأمین شده است

حمید سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 90 درصد نظرات وزارت علوم را تأمین کرده است، گفت : بیشترین تأکید وزارت علوم در این طرح محوریت داشتن سازمان سنجش بود که با عضویت رئیس این سازمان در کمیته سیاستگذاری کنکور و مسئولیت داشتن وزیر علوم این موضوع تحقق یافت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود : در این کمیته که وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دانشگاه آزاد نیز عضویت دارند، امور مربوط به اجرای آزمون های استاندارد دبیرستان برای ورود به دانشگاه و نحوه برگزاری، چگونگی و میزان ظرایب امتحانی بررسی می شود.

وی خاطرنشان کرد: وزیر علوم رئیس کمیته، رئیس سازمان سنجش و معاون آموزشی وزارت علوم نیز از دیگر اعضای کمیته به شمار می آیند.

سعادت اضافه کرد: بدین ترتیب نقش وزارت علوم در برگزاری آزمون های استاندارد و راهیابی داوطلبان به دانشگاه پررنگ تر می شود.