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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با مهر خبر داد:

بررسی طرح کنکور در صحن علنی مجلس به سال آینده موکول شد / 90 درصد نظرات وزارت علوم تأمین شده است

بررسی طرح کنکور در صحن علنی مجلس به سال آینده موکول شد / 90 درصد نظرات وزارت علوم تأمین شده است

بررسی و نتیجه گیری نهایی برای نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در صحن علنی مجلس که قرار بود امروز مطرح شود با توجه به موضوع بودجه سال آینده به پس از عید موکول شد.

حمید سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 90 درصد نظرات وزارت  علوم را تأمین کرده است، گفت : بیشترین تأکید وزارت علوم در این طرح محوریت داشتن سازمان سنجش بود که با عضویت رئیس این سازمان در کمیته سیاستگذاری کنکور و مسئولیت داشتن وزیر علوم این موضوع تحقق یافت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود : در این کمیته که وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دانشگاه آزاد نیز عضویت دارند، امور مربوط به اجرای آزمون های استاندارد دبیرستان برای ورود به دانشگاه و نحوه برگزاری، چگونگی و میزان ظرایب امتحانی بررسی می شود.

وی خاطرنشان کرد: وزیر علوم رئیس کمیته، رئیس سازمان سنجش و معاون آموزشی وزارت علوم نیز از دیگر اعضای کمیته به شمار می آیند.

سعادت اضافه کرد: بدین ترتیب نقش وزارت علوم در برگزاری آزمون های استاندارد و راهیابی داوطلبان به دانشگاه پررنگ تر می شود.

کد مطلب 451471

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