اردوغان درباره همکاری مشترک در خصوص سوریه با پوتین گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با بیان اینکه «رجب طیب اردوغان» در تاریخ ۲۳ ژانویه با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیدار می کند، عنوان داشت که رئیس جمهوری ترکیه می خواهد در این دیدار درباره همکاری مشترک با روسیه در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از سوریه گفتگو کند.

موضوع خروج نظامیان آمریکایی از سوریه و وضعیتی که متعاقب آن در بخش های کرد نشین سوریه به وجود می آید موضوعی است که در یک هفته اخیر موجب بروز تنش میان ترکیه و آمریکا شده است.

در همین رابطه روز گذشته «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با «رجب طیب اردوغان»، همتای ترکیه‌ای خود به صورت تلفنی درباره سوریه گفتگو کرد. روسای جمهوری دو کشور در جریان این تماس تلفنی موضوع ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را مورد رایزنی قرار دادند.

اردوغان همچنین دیروز سه شنبه در نشست گروهی حزب متبوع خود در پارلمان این کشور در آنکارا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دیدار وی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه ای خود اعلام کرد: به احتمال زیاد ۲۳ ژانویه (۳ بهمن ماه) با پوتین دیدار خواهم داشت.