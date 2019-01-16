۹۵ کشور مقصد صادراتی خراسان رضوی در سال جاری بودند

به گزارش خبرنگارمهر، علی رسولیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد:در سال گذشته ۸۵ کشور مقصد صادراتی استان بودند که امسال با همه مسائل و چالش های پیش رو این تعدادافزایش یافته است و به ۹۵ مقصد صادراتی رسیده است.

وی افزود:طی ۹ ماهه امسال در مجموع ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار از استان صادرشده است که نسبت به دوره مشابه از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۲۵ درصد رشد داشته است.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: مرز سرخس بیشترین رشد صادراتی را با ۱۲۰ درصد از نظر ارزشی و ۱۵۰ درصد به جهت وزنی داشته است و در مجموع در سطح بیش از ۹۰ درصد بازارها رشد صادراتی داشته ایم .

وی تصریح کرد:سهم استان از صادرات کشور هم نسبت به سال قبل افزایش یافته و از حدود ۵ درصد به رقمی معادل ۶ درصد رسیده است.

رسولیان تاکید کرد:هم اکنون از ۳۸ کشور نیز واردات به استان انجام می شود و طی ۹ ماهه امسال ۱۹۰ هزارتن واردات به ازش ۲۵۲ میلیون دلار به استان وارد شد که از نظر وزنی ۱۹ درصد و از نظر ارزشی ۸ درصد کاهش داشته است.

وی گفت:در طی ۹ ماهه سال جاری مجموع ترانزیت خارجی استان هم ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تن بوده که ۳ درصد رشد را نشان می دهد.