تاسیس بانک اطلاعات دانشوران حوزوی

مدیر دفتر خدمات پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این سایت پس از ثبت دامین و تهیه نرم افزار مناسب، هم اکنون در حال قرار دادن اطلاعات است و پیش بینی می شود در مرحله اول طرح بیش از 300 نفر از دانشوران حوزوی در این سایت معرفی شوند.
حجت الاسلام سید محمد جواد حسینی کاشانی افزود: مهمترین بخش این سایت، ارائه اطلاعات مربوط به فعالیتهای علمی این دانش پژوهان است که هم اکنون این بخش فعالیت خود را آغاز کرده و پس از نهایی شده این مرحله، فعالیت آزمایشی این سایت پس از تایید نهایی بیوگرافی علمی هر فرد از بهار سال آینده آغاز خواهد شد.
وی افزود: برای هر فرد معرفی شده در این سایت ، کد و رمز خاصی در نظر گرفته شده تا هر محقق بتواند براساس فعالیتهای خود، اطلاعات شخصی را روزآمد کند. همچنین امکان معرفی محققین جدید در این سایت فراهم شده است.
نظر شما