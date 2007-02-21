تاسیس بانک اطلاعات دانشوران حوزوی

مدیر دفتر خدمات پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این سایت پس از ثبت دامین و تهیه نرم افزار مناسب، هم اکنون در حال قرار دادن اطلاعات است و پیش بینی می شود در مرحله اول طرح بیش از 300 نفر از دانشوران حوزوی در این سایت معرفی شوند.

حجت الاسلام سید محمد جواد حسینی کاشانی افزود: مهمترین بخش این سایت، ارائه اطلاعات مربوط به فعالیتهای علمی این دانش پژوهان است که هم اکنون این بخش فعالیت خود را آغاز کرده و پس از نهایی شده این مرحله، فعالیت آزمایشی این سایت پس از تایید نهایی بیوگرافی علمی هر فرد از بهار سال آینده آغاز خواهد شد.

وی افزود: برای هر فرد معرفی شده در این سایت ، کد و رمز خاصی در نظر گرفته شده تا هر محقق بتواند براساس فعالیتهای خود، اطلاعات شخصی را روزآمد کند. همچنین امکان معرفی محققین جدید در این سایت فراهم شده است.