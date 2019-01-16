مطالبه گری جوانان بهبود شرایط اقتصادی فارس را تسریع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، احمد هاشمی افزود: کشور ما دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی نظیر آب و هوای چهار فصل، معدن، مرتع، صنعت، کشاورزی، ذخایر نفت و گاز است؛ اما از همه این موارد مهم ‌تر ظرفیت بسیار بالای نیروی جوان در حال حاضر است.

وی گفت: مغفول ماندن از این ظرفیت عظیم با در نظر داشتن هرم سنی جمعیت کشور می‌تواند طی سال‌های آینده ضرر و زیان‌های بسیار زیادی به کشور تحمیل کند.

هاشمی افزود: برای رشد اقتصاد کشور می‌بایست بنگاه‌های اقتصادی موجود تقویت و در کنار آن بنگاه‌های نوپا آغاز به فعالیت کنند که با توجه به ظرفیت بالای جوانان، حمایت از این بخش می‌تواند آثار مثبت و عظیمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس بیان کرد: در این باب رشد زیاد بنگاه‌های اقتصادی دانش بنیان طی سال‌های اخیر که پیکره اصلی آن‌ها توسط جوانان شکل گرفته است، می‌تواند مهر تاییدی بر این مسئله باشد و به طور کلی نقش جوانان را می‌توان در سه عرصه دسته‌بندی کرد.

وی با بیان اینکه مسئله اول عرصه مطالبه‌گری است، گفت: اقدامات این بخش بیشتر متوجه فعالان جوان رسانه‌ای و اعضای تشکل‌ها و سایر نهادهای مشابه است که در قالب اقدامات مطالبه‌گرانه وظایف مسئولان به صورت مستمر به آن‌ها یادآوری می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: فراهم کردن شرایط رونق تولید، کاهش خام فروشی، مبارزه با فساد، اهتمام به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، شفافیت اطلاعات، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام پولی و بانکی و هدایت نقدینگی به سمت تولید از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که مطالبه‌گری جوانان می‌تواند روند آن را تسریع بخشد.

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس تصریح کرد: مسئله دوم عرصه فرهنگ‌سازی است که این بخش ناظر به تلاش برای تغییر نگرش عموم جامعه خواهد بود که در این بخش اهتمام به گزاره‌های فرهنگی، اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ مصرف داخلی، فرهنگ کار و تلاش و مولد بودن دارای اهمیت ویژه‌ای است.

هاشمی خاطرنشان کرد: مسئله سوم اقدام مستقیم و عملیاتی است که در اقتصاد نقش بسیار موثری را ایفا خواهد کرد به طوری که در این میان می‌توان به مشارکت فعالانه در پیشرفت علمی، تولید راهکارهای مختلف مرتبط با مباحث اقتصادی، تلاش در راستای کارآفرینی به ویژه در صنایع دانش‌بنیان، مسئولیت‌پذیری و پای‌بندی عملی به مصرف کالای داخلی می‌توان اشاره کرد.

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس عنوان کرد: همان‌گونه که از سه حوزه بیان شده به عنوان حوزه‌های تاثیرگذار جهت حضور تشکل‌های جوان برمی‌آید، وجود تشکل‌هایی نظیر انجمن جوانان کارآفرین می‌تواند تاثیرات بسیار عظیمی بر شاکله اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه انجمن جوانان کارآفرین استان فارس، گفت: انجمن جوانان نیز مانند هر ساختار دیگری نیاز به تعریف راهبردها و چشم‌اندازهای لازم جهت توسعه ساختارمند است. لذا در نخستین گام نسخه اول سند راهبردی این انجمن تدوین شد.

هاشمی با اشاره به این سند چشم‌انداز فعالیت انجمن جوانان کارآفرین استان فارس را چنین شرح داد: سازماندهی تاثیرگذارترین انجمن کسب و کار و سرمایه حوزه‌ جوانان در استان فارس از جمله این فعالیت‌ها است.

وی ادامه داد: بر پایه این چشم‌انداز در طول چند سال آتی و با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم این انجمن در نظر دارد به عنوان بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین انجمن در حوزه‌های مرتبط با جوانان عمل کند.

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس عنوان کرد: در کنار چشم‌انداز تعریف شده برای انجمن، مجموعه‌ای از ماموریت‌ها نیز برای این انجمن در نظر گرفته شده است.

وی با تعریف ماموریت‌های این انجمن گفت: سعی بر آن بوده است که شاخه‌های مرتبط با جوانان به صورتی که بتوان در آینده در قالبی ساختارمند امکان ارائه برنامه‌های عملیاتی درباره آنها وجود داشته باشد، تعریف شوند.

هاشمی اظهار داشت: بر این پایه ماموریت‌های انجمن جوانان در پنج بخش حمایت از کارآفرینی، شبکه‌سازی، مسئولیت‌های اجتماعی، جانشین پروری، حمایت از استارتآپ‌ها و کسب و کارهای نوآورانه تدوین شده است.

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس گفت: با توجه به این که اصلی‌ترین عملکرد انجمن جوانان باید در حوزه حمایت از کارآفرینان جوان و تعریف بسته‌های حمایتی جهت توسعه این مقوله بین جوانان خلاق در نظر گرفته شود؛ اولین مسئله در ماموریت‌های انجمن «حمایت از کارآفرینی» در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر پایه این ماموریت، انجمن جوانان، مجموعه برنامه‌های عملیاتی خود نظیر عارضه‌یابی مباحث کارآفرینی حوزه جوانان و تلاش در راستای حل معضلات موجود، رایزنی در سطوح مختلف جهت حمایت از جوانان خلاق، نوآور و دارای روحیه کارآفرینی، تلاش در راستای جذب سرمایه به شکل‌های مختلف پول، زیرساخت و پول هوشمند در دستور کار خود خواهد داشت.

هاشمی گفت: با در نظر داشتن این مسئله که به منظور تسهیل‌گری در توسعه فعالیت‌های جاری جوانان نیاز به رفع بسیاری نیازها است، انجمن جوانان تصمیم بر افزایش هم‌افزایی میان جوانان کرد، به این ترتیب که بخشی از نیازهای موجود با استفاده از ظرفیت خود جوانان قابل حل است به همین دلیل دومین ماموریت تعریف شده برای انجمن جوانان مبحث شبکه‌سازی در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: مسئله مهم دیگری که درباره مجموعه‌های اقتصادی می‌بایستی کاملا مد نظر قرار داشته باشد، مسئولیت‌های این مجموعه‌ها در قبال کارکنان، مصرف‌کنندگان، اجتماع، محیط زیست و بسیاری اجزای دیگر است.

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس گفت: با توجه به این که موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی تا حدی مغفول مانده است، انجمن جوانان یکی از ماموریت‌های خود را در این باره قرار داده است.

هاشمی عنوان کرد: بر این پایه این انجمن در تلاش است که ماهیت و موضوع مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک فرآیند دائمی میان جوانان کارآفرین نهادینه کند تا این مسئله میان نسل‌های آینده به عنوان یک مسئله جا افتاده در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با نگاهی به ساختار هرم سنی کشور و افزایش میانگین سن، یکی از مسائل بسیار مهمی که انجمن جوانان آن را به عنوان ماموریت خود در نظر گرفته است، مبحث جانشین‌پروری است.

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس گفت: انجمن در نظر دارد تا استانداردهایی را در زمینه یاد شده برای خود در نظر بگیرد تا از هدر رفت احتمالی منابع در خصوص این مسئله جلوگیری به عمل آید و تا حد ممکن افراد دارای صلاحیت علمی-تجربی و بر اساس دانش افراد این ماموریت به اجرا گذاشته شود.

وی تصریح کرد: تلاش انجمن در راستای ایجاد کسب و کارها از یک سو با کمترین هزینه ممکن و از سوی دیگر با ایجاد جذابیت بالا برای سرمایه‌گذاران است. بر این پایه یکی از بهترین گزینه‌های موجود کسب و کارهای استارت‌آپی است که می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده‌های بسیار بالا به عنوان اساس این کار در نظر گرفته شود. به همین دلیل و به صورت اختصاصی انجمن جوانان حمایت از استارت‌آپ‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.